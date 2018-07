Brasil-RS derrota o Paysandu em casa na estreia do técnico Clemer

O técnico Clemer mostrou ser pé quente. Com apenas um dia de trabalho no comando do Brasil-RS, ele já conquistou a primeira vitória no estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS), neste sábado, ao vencer o Paysandu por 2 a 1, pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Com o resultado, o clube gaúcho sai da zona do desconforto e chega aos mesmos 20 pontos dos paraenses. O Brasil-RS está na frente, em 15.º, porque tem uma vitória a mais que o adversário de Belém: seis contra cinco. O time do técnico Marquinhos Santos, assim, fica na 16.ª colocação.

O Brasil-RS começou mostrando que levaria perigo ao Paysandu. Com apenas três minutos, Rafinha levantou uma cobrança de falta para a área e Leandro Camilo acertou o travessão defendido pelo goleiro Marcos Milanezi. Empurrado pelo torcedor, Lincom também desperdiçou uma finalização aos 10.

O gol dos gaúchos saiu em outro lance de bola parada. Próximo da meia-lua, Itaqui mostrou muita categoria em cobrança de falta e acertou o ângulo, aos 31 minutos, sem qualquer chance de defesa.

Na segunda etapa, o Paysandu perdeu uma grande oportunidade de empatar aos sete minutos. Depois de cobrança de escanteio de Rodrigo Andrade, Perema desviou de cabeça e a bola sobrou na pequena área para Fernando Lombardi só tocar para o fundo das redes. O zagueiro, porém, pegou muito embaixo da bola e isolou por cima.

Se o time de Belém não soube aproveitar, o Brasil-RS ampliou aos 10 minutos. Em nova cobrança de falta na entrada da área, desta vez Nem soltou uma bomba e o goleiro Marcos Milanezi espalmou para dentro do gol.

O dia realmente não era do Paysandu. Aos 13 minutos, foi a vez de o clube visitante cobrar uma falta na entrada da área. Ayrton acertou o ângulo, mas mesmo assim o goleiro Marcelo Pitol conseguiu defender.

De tanto insistir, o time paraense conseguiu diminuir aos 27 minutos. Depois de bola alçada para a área, ela sobrou para o artilheiro Marcão, que acertou um chute de virada e balançou as redes.

Os dois times voltam a campo na próxima sexta-feira. O Brasil-RS vai até Natal para enfrentar o ABC, no estádio Frasqueirão, às 19h15. Já o Paysandu recebe o Ceará, às 21h30, no estádio da Curuzu, em Belém. As partidas serão válidas pela 17.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

BRASIL-RS 2 x 1 PAYSANDU

BRASIL-RS - Marcelo Pitol; Éder Sciola, Leandro Camilo, Teco e Breno; Itaqui, João Afonso, Nem (Leandro Leite) e Wagner (Juninho); Marcinho e Lincom (Rodrigo Silva). Técnico: Clemer.

PAYSANDU - Marcos Milanezi; Ayrton, Fernando Lombardi, Gualberto (Diogo Oliveira) e Jean; Augusto Recife (Anselmo), Renato Augusto e Rodrigo Andrade; Magno (Rodrigo), Marcão e Bérgson. Técnico: Marquinhos Santos.

GOLS - Itaqui, aos 31 minutos do primeiro tempo; Nem, aos 10, e Marcão, aos 26 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marcelo Pitol, Wagner e Nem (Brasil-RS); Fernando Lombardi (Paysandu).

CARTÃO VERMELHO - Marcinho (Brasil-RS).

ÁRBITRO - Felipe Gomes da Silva (PR).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 1.532 pagantes.

LOCAL - Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS).