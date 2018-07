Brasil-RS e Londrina empatam e seguem sem vencer na Série B

Brasil-RS e Londrina seguem sem vencer no Campeonato Brasileiro da Série B. Pela abertura da segunda rodada, os dois times se enfrentaram na noite desta terça-feira, no estádio Bento de Freitas, em Pelotas, e empataram por 1 a 1. Os gols foram marcados um em cada tempo. Com o resultado, os dois clubes somam um ponto na competição.

O jogo começou bastante morno, com os dois times criando poucas jogadas ofensivas. Um pouco melhor pelo apoio de seu torcedor, o Brasil-RS tomou a iniciativa e arriscou para o gol aos 28 minutos. Elias recebeu bom passe de Rafinha, procurou espaço e chutou forte de pé direito. A bola foi à direita da baliza.

Foi só insistir mais que o time gaúcho chegou ao gol. Aos 33 minutos, Wender recebeu dentro da área, tentou drible e a bola parou no braço de Ícaro. O árbitro paulista Thiago Duarte Peixoto marcou o pênalti e, na cobrança, Rodrigo Silva deslocou Zé Carlos.

O clube paranaense voltou do intervalo com uma nova postura e rapidamente conseguiu o empate. Aos seis minutos, Elton Martins encontrou Jonatas Belusso dentro da área. O centroavante dividiu com um zagueiro e com Eduardo Martini e a bola entrou devagar dentro do gol.

O empate trouxe mais emoção para a partida. Aos 11 minutos, João Afonso chutou forte e Zé Carlos espalmou de forma estranha, quase levando um frango. A resposta do Londrina veio no minuto seguinte, com Artur batendo Eduardo Martini e vendo Leandro Camilo salvar quase em cima da linha.

No fim do jogo, houve uma cena curiosa. O goleiro Zé Carlos foi tirar satisfações com Luizão, zagueiro de seu próprio clube. Os dois trocaram empurrões e a turma do deixa disso levou tempo para acalmar os ânimos.

Os dois times terão bastante tempo de descanso antes da terceira rodada. O Brasil-RS visita o Goiás, no estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO), somente no sábado da próxima semana, às 21h30. No mesmo dia, o Londrina recebe o Luverdense no Estádio do Café.

FICHA TÉCNICA

BRASIL-RS - Eduardo Martini; Wender, Leandro Camilo, Evaldo e Marlon; Leandro Leite, João Afonso (Itaqui), Elias e Bruno Lopes (Wagner); Rafinha (Marcinho) e Rodrigo Silva. Técnico: Rogério Zimmermann.

LONDRINA - Zé Carlos; Lucas Ramón, Matheus Borges, Sílvio (Luizão) e Igor Miranda; Ícaro, Jardel, Elton Martins (Alisson Safira) e Celsinho (Rafael Gava); Artur e Jonatas Belusso. Técnico: Cláudio Tencatti.

GOLS - Rodrigo Silva, de pênalti, aos 34 minutos do primeiro tempo. Jonatas Belusso, aos seis minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Thiago Duarte Peixoto (SP).

CARTÕES AMARELOS - Wagner (Brasil-RS); Ícaro e Alisson Safira (Londrina).

PÚBLICO E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Bento de Freitas, em Pelotas (RS).