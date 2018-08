Brasil-RS e Paysandu empatam e continuam em situação ruim na Série B

Brasil de Pelotas e Paysandu se enfrentaram na noite desta terça-feira com a missão de reencontrar o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro da Série B, mas a frustração prevaleceu para ambos os lados. Isso porque não saíram do 0 a 0, em jogo válido pela 22.ª rodada, no estádio Bento Freitas.

Com o resultado, o time pelotense chegou ao terceiro empate seguido e continua dentro da zona de rebaixamento, com 24 pontos, um atrás do Paysandu, que tem 25 e não vence há quatro jogos.

Os dois times entraram em campo com muita vontade, dedicados na marcação, mas faltou qualidade com a bola no pé. O Brasil ficou mais com a bola e passou um bom tempo no campo de ataque. O problema é que faltou pontaria na hora de finalizar, tanto que o goleiro Renan Rocha não chegou a fazer nenhuma defesa difícil.

O Paysandu, por sua vez, teve menos criatividade e errou muitos passes. Aos 27 minutos, os jogadores do time paraense reclamaram muito após um toque de mão de Luiz Eduardo dentro da área. O árbitro, no entanto, entendeu o lance como normal e não assinalou o pênalti.

No retorno para o segundo tempo, os visitantes evoluíram e aos poucos começaram a achar alguns espaços. Aos 28 minutos, enfim saiu a primeira boa defesa do jogo, quando Hudson ficou com a sobra dentro da área e chutou, mas parou em Marcelo Pitol. Nos minutos finais, o time gaúcho pressionou, sem sucesso na missão de balançar as redes.

O Brasil volta a campo às 19h15 desta sexta-feira, quando visita o Figueirense no estádio Orlando Scarpelli, na abertura da 23.ª rodada. O Paysandu joga às 16h30 do sábado, contra o Sampaio Corrêa, na Curuzu.

FICHA TÉCNICA

BRASIL DE PELOTAS 0 X 0 PAYSANDU

BRASIL DE PELOTAS - Marcelo Pitol; Éder Sciola, Leandro Camilo, Rafael Dumas e Tiago Cametá; Leandro Leite (Gilson), Itaqui, Toty (Welinton Júior), Diego Miranda (Alex Ruan) e Lourency; Luiz Eduardo. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

PAYSANDU - Renan Rocha; Guilherme Teixeira, Perema e Timbó; Maicon Silva (Jonathan Almeida), Renato Augusto, Alan Calbergue (Magno) e Guilherme Santos; Thomaz, Pedro Carmona e Hugo Almeida (Lúcio Flávio). Técnico: Guilherme Alves.

ÁRBITRO - Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE).

CARTÕES AMARELOS - Rafael Dumas e Luiz Eduardo (Brasil de Pelotas); Guilherme Teixeira, Jonathan Almeida e Maicon Silva (Paysandu).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS).