Brasil-RS e Santa Cruz empatam em Pelotas pela Série B

O Brasil de Pelotas dominou o jogo, mas não conseguiu sair com a vitória na tarde deste sábado, mesmo jogando no estádio Bento Freitas. Diante do Santa Cruz, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o time gaúcho empatou por 1 a 1, com um gol de pênalti, depois de sair atrás no placar.

Com o resultado, o Brasil chegou a 39 pontos e acumula três jogos sem vencer. Já o Santa Cruz é o 18.º com 31 pontos e está há sete jogos sem triunfos. Assim, está seriamente ameaçado pelo risco de rebaixamento.

O Brasil dominou o primeiro tempo e criou as melhores oportunidades, principalmente nas jogadas de bola parada. Logo no começo do jogo, a melhor chance: após cobrança de escanteio, Evaldo aparece na pequena área, bateu de chapa e perdeu um gol feito. Outra boa oportunidade surgiu aos 28 minutos, com Marcinho. Após excelente jogada individual pela esquerda, ele avançou para o meio e chutou, mas o goleiro fez boa defesa.

Logo depois, porém, o Santa Cruz achou um contra-ataque e abriu o placar. Ricardo Bueno avançou com muita velocidade pela direita e cruzou para João Ananias. Ele dominou e chutou no cantinho para balançar as redes aos 29 minutos.

Na etapa final, o Brasil aumentou o ritmo e criou três boas oportunidades em apenas seis minutos, duas delas com Marcinho, que não finalizou bem. Após o começo de muita pressão, o jogo ficou mais cadenciado.

Aos 28 minutos, enfim, o time de Pelotas chegou ao empate. Em pênalti, que gerou muita reclamação por parte dos jogadores do Santa Cruz, Marlon deslocou o goleiro e deixou tudo igual. Os gaúchos ainda tentaram a virada na pressão, mas os pernambucanos se fecharam bem e garantiram o empate longe de Recife.

O Brasil volta a campo na próxima sexta-feira à noite, quando enfrenta o Oeste, na Arena Barueri, pela 32.ª rodada. O Santa Cruz vai receber, sábado, o Luverdense, no Arruda.

FICHA TÉCNICA:

BRASIL DE PELOTAS 1 X 1 SANTA CRUZ

BRASIL DE PELOTAS - Marcelo Pitol; Marlon, Evaldo, Leandro Camilo e Éder Sciola; João Afonso, Nem, Marcinho, Calyson (Rafinha) e Elias (Misael); Lincom (Juninho). Técnico: Clemer.

SANTA CRUZ - Júlio César; Yuri, Anderson Salles, Guilherme Mattis e Nininho; João Ananias, Wellington Cézar, Jeremias (William Barbio) e Derley; Grafite (André Luís) e Ricardo Bueno (Halef Pitbull). Técnico: Marcelo Martelotte.

GOLS - João Ananias, aos 29 minutos do primeiro tempo. Marlon, aos 28 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marcos Mateus Pereira (MS)

CARTÕES AMARELOS - Éder Sciola, Evaldo, João Afonso e Nem (Brasil). Derley, Guilherme Mattis, Nininho e Yuri (Santa Cruz)

RENDA - R$ 35.880.

PÚBLICO - 3.023 pagantes (4.228 total).

LOCAL - Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS).