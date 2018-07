Brasil-RS ganha do Criciúma com dois gols de Gustavo Papa na Copa da Primeira Liga

Contra a juventude do Criciúma, que entrou em campo com um time basicamente sub-20, o Brasil-RS aproveitou a experiência de Gustavo Papa. O centroavante de 37 anos marcou os dois gols na vitória por 2 a 1, pela segunda rodada da Copa da Primeira Liga, no estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS), nesta terça-feira.

Com o resultado, o time gaúcho conquistou os três primeiros pontos e assumiu a segunda colocação do Grupo A, atrás do líder Internacional, que tem seis. O Fluminense também tem três pontos e está empatado com o Brasil-RS em todos os critérios. Sem pontuar, o Criciúma é o lanterna e já está eliminado.

O time visitante até começou melhor, explorando a velocidade e buscando jogadas de perigo nos contra-ataques, mas Gustavo Papa abriu o placar aos 30 minutos. Carlos Eduardo tentou recuar para o goleiro, mas errou e deixou a bola de presente para o centroavante do Brasil-RS completar para o gol.

Aos 41 minutos, o mesmo Gustavo Papa ampliou. Marlon cruzou da esquerda e o camisa 18 cabeceou no canto esquerdo. A bola ainda bateu na trave ates de entrar, sem chance de defesa para goleiro Eduardo Babiuk.

O Criciúma tentou diminuir no segundo tempo, mas só chegou ao gol aos 40 minutos, quando Carlos Eduardo, que falhou no primeiro gol do Brasil-RS, se redimiu cobrando falta com perfeição para diminuir o marcador. A reação, no entanto, parou por aí e o time catarinense conheceu a sua segunda derrota, ficando sem chances de classificação na rodada final.

Na última rodada, o Criciúma recebe o Internacional no próximo dia 23, uma quinta-feira, e o Brasil-RS visita o Fluminense na quarta da semana seguinte, dia 1.º de março.