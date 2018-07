Brasil-RS leva gol no fim e perde em casa para o Ceará na Série B

O Brasil-RS perdeu para o Ceará por 3 a 2, em um jogo de várias alternativas neste sábado no estádio Bento Freitas, em Pelotas, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O time visitante abriu 2 a 0, mas os gaúchos buscaram o empate. Só não esperavam tomar o terceiro gol aos 44 minutos do segundo tempo.

O resultado deixou o time gaúcho, que vinha de vitórias sobre o Náutico (2 a 0) e CRB (1 a 0) com oito pontos. O Ceará, que tinha perdido para o América-MG, por 1 a 0, fora de casa, obteve a reabilitação, ficando com dez pontos e perto do G4, a zona de acesso.

O primeiro gol saiu logo aos cinco minutos. Felipe Menezes cobrou escanteio em curva e o zagueiro Rafael Pereira subiu para testar de cima para baixo. O lateral Wender, que cobria a trave esquerda ainda tentou aliviar, mas a bola tocou em sua canela e entrou para as redes: 1 a 0 Ceará.

Era tudo que o time visitante queria: sair na frente para reforçar a sua estratégia de ficar na defesa para tentar os contra-ataques. O Brasil, com a presença do grandalhão Lincom dentro da área, insistiu nos lances aéreos. Mas a defesa cearense estava bem posicionada, além do goleiro Éverson ter saído em duas ou três oportunidades para cortar o cruzamento.

Na volta para o segundo tempo, o Brasil tinha Marcinho no lugar de Bruno Lopes. Mas ainda estava atrapalhado ao trocar passes e chegar no ataque. O Ceará estava atento a algum erro. Ele aconteceu aos 16 minutos, quando Tiago Cametá roubou a bola na intermediária ofensiva e fez um perfeito lançamento entre os zagueiros para Arthur. O atacante invadiu a área e chutou fora do alcance do goleiro Eduardo Martini.

Em desvantagem, o time gaúcho foi para o tudo ou nada. Aos 21 minutos, Wagner fez um belo giro na área e bateu forte para grande defesa de Éverson, que espalmou para escanteio. O gol, então, saiu aos 28 minutos, com Lincom. Ele recebeu passe de Marlon na defesa cearense, entrou na área, tirou o goleiro com o corpo e bateu de esquerda para o gol vazio.

A partir daí, o Brasil mostrou mais intensidade e pressionou o Ceará, que ficou muito acuado. O empate parecia inevitável e saiu aos 35 minutos. Após levantamento para a área, o zagueiro Evaldo cabeceou à queima-roupa e Éverson rebateu. Ma as sobra ficou na cabeça de Lincom que colocou a bola no outro lado e saiu correndo para festejar o empate. Bela estreia do ex-atacante do Bragantino, Corinthians e São Caetano.

Os últimos minutos foram de pressão, mas o Ceará segurou o resultado. Estava contente com o empate, só que fez o gol da vitória aos 44 minutos. Rafael Carioca recebeu na intermediária e soltou a bomba surpreendendo Eduardo Martini, que demorou para ir na mão e ainda tocou nela.

A próxima rodada será disputada na terça-feira. O Brasil vai visitar o Luverdense, às 21h30, na Arena Pantanal, em Cuiabá. O Ceará receberá o Santa Cruz, no Castelão, em Fortaleza.

FICHA TÉCNICA:

BRASIL-RS 2 X 3 CEARÁ

BRASIL-RS - Eduardo Martini; Wender, Leandro Camilo, Evaldo (Teco) e Marlon; Leandro Leite, João Afonso, Rafinha (Elias) e Wagner; Bruno Lopes (Marcinho) e Lincom. Técnico: Rogério Zimmermann.

CEARÁ - Éverson; Tiago Cametá, Rafael Pereira, Luiz Otávio (Valdo) e Romário; Raul, Richardson, Felipe Menezes (Jackson Caucaia) e Rafael Carioca; Arthur (Wallace Pernambucano) e Roberto. Técnico: Givanildo Oliveira.

GOLS - Rafael Pereira, aos cinco minutos do primeiro tempo. Arthur, aos 16, Lincom, aos 28 e aos 35, e Rafael Carioca, aos 44 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo D'Alonso (SC)

CARTÕES AMARELOS - Romário, Felipe Menezes e Rafael Carioca (Ceará).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS).