Brasil-RS marca de pênalti, vence o Paysandu em casa e entra no G4 da Série B

O time gaúcho termina a rodada na terceira colocação com 10 pontos, contra cinco do Paysandu, que venceu apenas uma vez e segue lutando para se distanciar da zona de rebaixamento apesar de toda expectativa criada para si com os títulos do Campeonato Paraense e da Copa Verde.

Supersticioso, o técnico Rogério Zimemrmann escalou o Brasil com a mesma escalação que venceu os dois jogos que tinha atuado em casa até agora. O início contra o Paysandu, porém, foi de muito estudo, tanto que a primeira boa chance saiu de bola parada. Aos 11 minutos, em cobrança de falta, Marlon chutou com força para defesa de Emerson. Depois foi a vez de Leandro Camilo tentar abrir o marcador. De bicicleta, isolou.

A resposta do Paysandu veio aos 31 minutos. Após bate e rebate dentro da área, a bola sobrou para Fabinho, que ficou na defesa do Brasil. O clube paraense apostou nas jogadas de velocidade, mas encontrou um jogo muito truncado e equilibrado.

O Brasil voltou melhor para o segundo tempo e saiu para a pressão em cima do Paysandu. O clube gaúcho até chegou a abrir o marcador, mas o árbitro assinalou impedimento e anulou o lance. O clube paraense entrou com uma postura mais defensiva e apostou no contra-ataque para surpreender.

Foi o Brasil, porém, que abriu o marcador. Aos 31 minutos, Nathan cruzou, Pablo desviou com a mão e o árbitro assinalou penalidade máxima. Na cobrança, Diogo Oliveira colocou para o fundo das redes. Foi seu 10.º gol com a camisa da equipe gaúcha e o primeiro na Série B. Depois, foi só administrar para seguir 100% no Bento Freitas.

Pela sexta rodada, o Brasil enfrenta o Luverdense nesta sexta-feira, às 20h30, novamente no estádio Bento Freitas, em Pelotas. No mesmo dia, às 19h15, o Paysandu visita o Bahia na Arena Fonte Nova, em Salvador.

FICHA TÉCNICA

BRASIL-RS 1 x 0 PAYSANDU

BRASIL-RS - Eduardo Martini; Wender, Cirilo, Leandro Camilo e Marlon; Leandro Leite, Washington, Diogo Oliveira (Marcão) e Felipe Garcia; Ramon (Nathan) e Marcos Paraná (Nena). Técnico: Rogério Zimmermann.

PAYSANDU - Emerson; Roniery (Edson Ratinho), Fernando Lombardi, Domingues e Pablo; Augusto Recife (Rodrigo Andrade), Ricardo Capanema, Jhonnatan (Raphael Luz) e Rafael Costa; Fabinho Alves e Wanderson. Técnico: Dado Cavalcanti.

GOL - Diogo Oliveira (pênalti), aos 31 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marcos Paraná e Cirilo (Brasil-RS); Domingues, Rodrigo Andrade, Emerson e Augusto Recife (Paysandu).

ÁRBITRO - Claudio Francisco Lima e Silva (SE).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS).