Brasil-RS surpreende em Caxias e derruba invencibilidade do Juventude

Caiu o último invicto do Campeonato Brasileiro da Série B. Na noite desta terça-feira, o Juventude perdeu para o Brasil de Pelotas pelo placar de 2 a 1, em pleno Alfredo Jaconi, pela nona rodada, e sofreu apenas sua primeira derrota na competição.

Com o resultado, o time da casa segue com 18 pontos, na parte de cima da tabela de classificação, e hoje estaria classificado para a Série A. O Brasil, com 14, se aproxima da disputa pelas primeiras colocações, mas ainda não conseguiu entrar no G4.

Mesmo com muito frio no Alfredo Jaconi, o jogo foi quente no primeiro tempo. O Juventude tentou sair na frente, empurrado pela torcida e embalado pelo bom momento no campeonato, mas parou em atuação segura do experiente goleiro Eduardo Martini.

Nos contra-ataques, o Brasil também levava perigo, e foi dessa forma que, aos 30 minutos, Rafinha abriu o placar para os visitantes. O meia recebeu na entrada da área, cortou um marcador e bateu firme no canto esquerdo.

A resposta do Juventude veio aos 13 minutos da etapa final. Caprini arriscou de longe, Eduardo Martini espalmou e Ramon foi mais rápido do que a defesa do Brasil para pegar a sobra e completar para o gol.

O jogo seguiu aberto e 15 minutos mais tarde, o Brasil voltou a ficar em vantagem. Rafinha cobrou escanteio e o zagueiro Leandro Camilo completou de cabeça, contando com falha na saída do goleiro Matheus Cavichiolli.

As duas equipes voltam a campo no próxima sábado, às 16h30, para a disputa da décima rodada da Série B. O Brasil recebe o Internacional no Bento Freitas, e o Juventude vai ao Estádio do Café enfrentar o Londrina.