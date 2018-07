Brasil-RS vence o Fortaleza e leva vantagem para o Ceará nas quartas da Série C O Brasil soube aproveitar o apoio da torcida e o fato de atuar no Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS), para vencer o Fortaleza, por 1 a 0, na tarde deste sábado, saindo na frente nas quartas de final da Série C. O time gaúcho vai ter a vantagem de empatar no segundo jogo, na capital cearense, no próximo sábado, quando o Castelão deve receber 50 mil torcedores.