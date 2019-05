Brasil-RS vira em cima do América-MG e comemora a primeira vitória na Série B

No confronto de lanternas, deu melhor para o time da casa. Neste sábado, no estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS), o Brasil-RS venceu o América-MG por 2 a 1, de virada, e conquistou a sua primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro em sua quinta rodada. Murilo Rangel e Bruno Paulo marcaram depois que Juninho abriu o placar no começo do primeiro tempo.

Com este resultado, o Brasil-RS encerra a sequência de quatro derrotas consecutivas e agora soma três pontos, começando a sonhar em sair da zona de rebaixamento - o Criciúma, primeiro fora, tem cinco. Já o América-MG assumiu a lanterna da competição, com apenas um ponto e nenhuma vitória.

O time mineiro abriu o placar com apenas cinco minutos de bola rolando. O zagueiro Bruno Aguiar bobeou na marcação e Juninho roubou a bola. Ele tabelou com Neto Berola e recebeu sem goleiro apenas para escorar para o fundo das redes. Quase na sequência, aos sete, França recebeu em condição de marcar, mas mandou por cima da meta.

Com um início eletrizante, o Brasil-RS já conseguiu o empate aos oito minutos. Branquinho deixou com Murilo Rangel, que não desperdiçou a oportunidade e mandou para o fundo das redes. Depois, aos 12, quase a virada do time da casa. Rafael Grampola recebeu, trombou com o zagueiro e mandou uma bomba, mas o goleiro Thiago defendeu.

No início do segundo tempo, com apenas quatro minutos, o Brasil-RS voltou a desperdiçar uma chance clara de gol. A marcação do América-MG mais uma vez bobeou e Juba tinha toda a meta à sua frente, mas conseguiu bater pra fora.

A virada do time gaúcho veio apenas aos 26 minutos, em mais um cochilo da marcação do adversário. Após cobrança de escanteio, Thiago errou feio na saída e deu apenas um tapa na bola, que caiu nos pés de Bruno Paulo. O atacante teve apenas o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

Sem muito tempo para descansar, o Brasil-RS já tem que se preparar para enfrentar o Guarani nesta terça-feira, às 21h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). O América-MG volta a campo só no dia 3 de junho, uma segunda, contra o Coritiba no estádio Independência, em Belo Horizonte, também pela sexta rodada da Série B.

FICHA TÉCNICA

BRASIL-RS 2 x 1 AMÉRICA-MG

BRASIL-RS - Carlos Eduardo; Ednei, Leandro Camilo, Bruno Aguiar e Sousa; Leandro Leite, Carlos Jatobá, Juba (Daniel Cruz), Murilo Rangel (Diogo Oliveira) e Branquinho; Rafael Grampola (Bruno Paulo). Técnico: Rogério Zimmermann.

AMÉRICA-MG - Thiago; Leandro Silva, Paulão, Pedrão e João Paulo; Zé Ricardo (Luiz Fernando), Juninho e Marcelo Toscano; Neto Berola (Matheusinho), França (Ademir) e Felipe Azevedo. Técnico: Maurício Barbieri.

GOLS - Juninho, aos 5, e Murilo Rangel, aos 8 minutos do primeiro tempo; Bruno Paulo, aos 26 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Murilo Rangel, Branquinho e Ednei (Brasil-RS); Luiz Fernando (América-MG).

ÁRBITRO - André Luiz de Freitas Castro (GO).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS).