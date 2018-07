Brasil-RS vira sobre o Criciúma e se despede com vitória na Série B

Com gol de Juninho aos 44 minutos do segundo tempo, o Brasil-RS venceu por 3 a 2, de virada, o Criciúma, nesta sexta-feira, no estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS), no último jogo dos times na Série B do Campeonato Brasileiro. O clube gaúcho fecha a competição com 51 pontos e ocupa provisoriamente a oitava colocação. O catarinense, com 48, segue na 12.ª posição.

O time gaúcho foi para o intervalo perdendo por 2 a 0, mas no segundo tempo garantiu o triunfo, diante da torcida, pela 38.ª rodada. Lincom e Marcinho fizeram os outros gols gaúchos, enquanto que João Henrique marcou duas vezes para os catarinenses.

Apesar de visitante, o Criciúma ditou o ritmo e construiu a vantagem no primeiro tempo. Aos 21 minutos, João Henrique acertou um belo chute de perna esquerda e abriu o placar. Dez minutos depois, o camisa 10 chutou cruzado e ampliou o placar.

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, o Brasil-RS diminuiu com Lincom. Ele dividiu com o goleiro Luiz e empurrou para o gol vazio. Pressionando o Criciúma, o time gaúcho chegou ao empate e à virada. Aos 29, Marcinho aproveitou a bola desviada dentro da área para marcar. Aos 44, após escanteio, Juninho cabeceou na primeira trave e surpreendeu a defesa.

A vibração da torcida pela vitória também marcou a despedida do atacante Gustavo Papa, de 38 anos, que atuou no clube por vários anos. Ele foi muito aplaudido e carregado no ombro dos companheiros.

FICHA TÉCNICA

BRASIL-RS 3 x 2 CRICIÚMA

BRASIL-RS - Marcelo Pitol; Éder Sciola, Leandro Camilo, Teco e Breno; João Afonso (Calyson), Itaqui e Rafinha (Aloísio); Marcinho, Cassiano e Lincom (Juninho). Técnico: Clemer.

CRICIÚMA - Luiz; Carlos Eduardo, Raphael Silva, Nino e Diego Giaretta (Ianson); Jean Mangabeira, Barreto, Douglas Moreira e João Henrique (Ricardinho); Andrew e Kalil (Moisés). Técnico: Grizzo (interino).

GOLS - João Henrique, aos 21 e aos 31 minutos do primeiro tempo; Lincom, a 1, Marcinho, aos 29, e Juninho, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Leandro Camilo (Brasil-RS); Christian, Diego Giaretta e Andrew (Criciúma).

CARTÃO VERMELHO - Barreto (Criciúma).

ÁRBITRO - Luiz César de Oliveira Magalhães (CE).

RENDA - R$ 58.000,00.

PÚBLICO - 5.800 pagantes (9.857 no total).

LOCAL - Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS).