Brasil salta de 5.º para 3.º lugar no ranking da Fifa

O Brasil deu um salto de duas posições e assumiu o terceiro posto do ranking da Fifa, atualizado nesta quarta-feira pela entidade que comanda o futebol mundial. Beneficiada pelos pontos que somou por causa da vitória por 2 a 0 sobre a Escócia, em amistoso no mês passado, em Londres, a seleção brasileira ultrapassou Alemanha e Argentina, agora quarta e quinta colocadas, respectivamente.

Espanha e Holanda, finalistas da última Copa do Mundo e embaladas por vitórias nas Eliminatórias da Eurocopa de 2012, seguem encabeçando o ranking, com os espanhóis no topo com 1.857 pontos, diante de 1.702 dos holandeses. O Brasil contabiliza 1.425, enquanto os alemães têm 1.386 e os argentinos, 1.276.

Outra novidade no ranking da Fifa foi a volta da Itália ao top 10, após sete meses de ausência. O país subiu duas colocações e agora ocupa o nono posto, depois de ter obtido vitórias sobre Ucrânia e Eslovênia nas Eliminatórias da Eurocopa. Os italianos também foram beneficiados pela queda da Grécia, que caiu do 12.º para o 10.º lugar, depois de ficar oito semanas no grupo das dez mais bem posicionadas.

Outras forças dentro do top 10, Portugal subiu uma posição e agora é o oitavo, enquanto Inglaterra e Uruguai se mantiveram respectivamente em sexto e sétimo lugares. Fechando o grupo das dez melhores está a Croácia, que caiu duas colocações e figura em décimo.

O Japão, por sua vez, subiu duas posições em relação ao mês passado e agora está na 13.ª posição, enquanto Gana galgou um posto e figura na 15.ª. Já a Sérvia se posicionou logo atrás, em 16.º, ao saltar quatro colocações. A Rússia foi destaque negativo do top 20 ao despencar do 13.º para o 18.º lugar. A França, por sua vez, caiu um posto e vem logo atrás, em 19.º, enquanto a Austrália, que subiu uma colocação, fecha o top 20.

A próxima atualização do ranking da Fifa será realizada no dia 18 de maio, segundo informou nesta quarta-feira a entidade.

Ranking da Fifa, 13/4:

1) Espanha, 1.857 pontos

2) Holanda, 1.702

3) Brasil, 1.425

4) Alemanha, 1.386

5) Argentina, 1.276

6) Inglaterra, 1.163

7) Uruguai, 1.094

8) Portugal, 1.052

9) Itália, 1.019

10) Croácia, 991

11) Noruega, 987

12) Grécia, 985

13) Japão, 961

14) Chile, 952

15) Gana, 918

16) Sérvia, 907

17) Eslovênia, 903

18) Rússia, 896

19) França, 883

20) Austrália, 876