Brasil se mantém em 18.º lugar no ranking da Fifa

O ranking da Fifa foi atualizado nesta quinta-feira e trouxe poucas novidades em relação à listagem publicada no mês passado pela entidade que controla o futebol mundial. Sem atuar desde o amistoso contra a Inglaterra, disputado em 6 de fevereiro, o Brasil se manteve no 18.º lugar, pior posto de sua história desde a criação desta lista, enquanto a Espanha continua tranquila na liderança, com uma vantagem confortável sobre Alemanha e Argentina, que se mantiveram respectivamente na segunda e terceira colocações.

Essa última atualização do ranking levou em conta a disputa de apenas 18 jogos, fato que consequentemente proporcionou um número pequeno de mudanças relevantes de posições. Não houve nenhuma alteração de postos no Top 10, cuja principal novidade foi o fato de a Colômbia ter se isolado em sexto lugar, que no mesmo passado o país dividia com Portugal, agora sétimo colocado.

Os colombianos chegaram aos 1.159 pontos e agora ficaram mais próximos de Inglaterra e Itália, que ocupam respectivamente o quarto e quinto lugares, sendo que os ingleses estão um mísero ponto à frente (1.174 a 1.173) dos italianos. Abaixo dos portugueses, Holanda, Croácia e Rússia, nesta ordem, completam o Top 10.

Já o Top 20 contou com o Equador galgando um posto e assumindo a 11.ª posição, enquanto as seleções de Grécia e Costa do Marfim caíram um posto cada uma e agora figuram nos respectivos 12.º e 13.º lugares. Já a outra modificação nesta faixa do ranking envolveu Bélgica e Gana, que inverteram suas colocações, com o país europeu subindo para a 19.ª e o africano caindo para o 20.ª.

A próxima atualização do ranking da Fifa acontecerá no dia 11 de abril. Antes disso, a seleção brasileira fará amistosos contra Itália e Rússia, respectivamente nos dias 21 e 25 de março, datas em que poderá contabilizar pontos para melhorar a sua posição na listagem da entidade.

Confira os 20 mais bem colocados do ranking da Fifa:

1) Espanha, 1.610 pontos

2) Alemanha, 1.473

3) Argentina, 1.309

4) Inglaterra, 1.174

5) Itália, 1.173

6) Colômbia, 1.159

7) Portugal, 1.133

8) Holanda, 1.106

9) Croácia, 1.080

10) Rússia, 1.064

11) Equador, 1.037

12) Grécia, 1.033

13) Costa do Marfim, 1.022

14) Suíça, 1.019

15) México, 995

16) Uruguai, 950

17) França, 921

18) Brasil, 908

19) Bélgica, 892

20) Gana, 883