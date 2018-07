Brasil se mantém em 6º no ranking feminino da Fifa

A liderança continua nas mãos dos Estados Unidos, com 2.193 pontos, enquanto a Alemanha se manteve como vice-líder, com 2.168. O Japão e a França, por sua vez, também sustentaram as respectivas terceira e quarta posições.

Houve apenas uma mudança de posição no Top 10 do ranking. A Austrália subiu do 11º para o nono posto e trocou de lugar com a Coreia do Norte. Canadá (7º), Inglaterra (8º) e Noruega (10º) são os outros integrantes do grupo das dez seleções mais bem colocadas.

Já no Top 20, a principal novidade foi a entrada da Suíça, que saltou do 22º para o 19º lugar, melhor posto de sua história na Fifa. Isso ocorreu depois de o país assegurar vaga pela primeira vez em um Mundial feminino.

A próxima atualização do ranking feminino da Fifa ocorrerá em 19 de setembro. Diferentemente da listagem masculina, que tem atualização mensal, a das mulheres é alterada a cada três meses pela entidade que comanda o futebol mundial.

Confira o ranking feminino da Fifa atualizado:

1) Estados Unidos, 2.193 pontos

2) Alemanha, 2.168

3) Japão, 2.081

4) França, 2.046

5) Suécia, 2.028

6) Brasil, 2.008

7) Canadá, 1.976

8) Inglaterra, 1.966

9) Austrália, 1.957

10) Noruega, 1.955

11) Coreia do Norte, 1.954

12) Itália, 1.891

13) China, 1.873

14) Holanda, 1.872

15) Dinamarca, 1.868

16) Espanha, 1.854

17) Islândia, 1.834

18) Coreia do Sul, 1.828

19) Suíça, 1.814

20) Nova Zelândia, 1.811