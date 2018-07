Brasil se mantém na décima posição no ranking de seleções da Fifa

ZURIQUE - Conforme já era esperado, o ranking da Fifa foi atualizado nesta quinta-feira sem trazer maiores novidades depois da pausa de final de ano e o período de descanso para a grande maioria das seleções do mundo. Neste cenário, o Brasil se manteve na décima posição na classificação geral, mesmo posto que ocupava na atualização anterior da listagem, em dezembro.

A Espanha segue líder, com 1.507 pontos, com boa vantagem sobre a vice-líder Alemanha, que contabiliza 1.318. Argentina, Colômbia, Portugal, Uruguai, Itália, Suíça e Holanda completam, nesta ordem, o grupo dos nove mais bem colocados no Top 10.

Não houve alterações de posições no grupo dos 25 primeiros, sendo que apenas 18 amistosos foram levados em conta para atualização do ranking de janeiro. Cinco destes duelos foram disputados ainda em 2013, enquanto os demais ocorreram na primeira quinzena de janeiro.

Fora da Copa do Mundo de 2014 após ser batida por Portugal na repescagem das Eliminatórias Europeias, a Suécia subiu uma colocação em relação a dezembro e agora figura no 26º lugar. O país europeu trocou de posto com a Argélia, agora em 27º no geral.

As seleções que mais evoluíram em janeiro no ranking da Fifa foram a Arábia Saudita e o Egito. Os árabes pularam 14 postos e estão na 73ª colocação, enquanto os egípcios subiram mais 10 e ficaram em 31º lugar. A próxima atualização da listagem da entidade que comanda o futebol mundial acontecerá em 13 de fevereiro.

Confira os 20 mais bem colocados do ranking da Fifa:

1) Espanha, 1.507 pontos

2) Alemanha, 1.318

3) Argentina, 1.251

4) Colômbia, 1.200

5) Portugal, 1.172

6) Uruguai, 1.132

7) Itália, 1.120

8) Suíça, 1.113

9) Holanda, 1.106

10) Brasil, 1.102

11) Bélgica, 1.098

12) Grécia, 1.055

13) Inglaterra, 1.041

14) Estados Unidos, 1.019

15) Chile, 1.005

16) Croácia, 971

17) Costa do Marfim, 912

18) Ucrânia, 907

19) Bósnia e Herzegovina, 899

20) França, 893