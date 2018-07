Brasil sediará Copa América de 2015, diz imprensa chilena

O Chile havia se interessado em sediar o torneio em 2015 e dar ao Brasil o direito de receber o evento quatro anos depois, já que sediará a Copa das Confederações em 2013, a Copa do Mundo em 2014 e os Jogos Olímpicos em 2016.

A federação chilena de futebol se mostrou otimista em receber a Copa América após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter oferecido a possibilidade de ceder a organização do torneio em 2015.

Mas Teixeira confirmou que o Brasil receberá a competição continental, que será realizada na Argentina no próximo ano.

"Nunca dissemos que daríamos a Copa América ao Chile. A Copa América 2015 será organizada pelo Brasil", disse Teixeira ao jornal chileno La Tercera.

A ex-presidente do Chile Michelle Bachelet havia liderado as negociações com Lula para que o Chile recebesse o torneio pela sétima vez.

(Reportagem de Claudio Cerda)