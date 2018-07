Brasil segue em 18o no ranking da Fifa, pior posição da história

A liderança do ranking permanece sendo da Espanha, atual campeã mundial e europeia, à frente de Alemanha, Argentina e Itália.

O Brasil caiu de 13o para 18o no ranking no mês passado, após perder para a Argentina e empatar com a Colômbia em novembro, nos dois últimos jogos do técnico Mano Menezes à frente da equipe antes de ser demitido.

A seleção brasileira, que não entra em campo desde então, vai enfrentar a Inglaterra, em Wembley, no dia 6 de fevereiro, na reestreia do técnico pentacampeão mundial Luiz Felipe Scolari no comando.

A péssima posição brasileira no ranking é explicada em parte pela falta de partidas oficiais, uma vez que a equipe não disputa as eliminatórias da Copa do Mundo de 2014, que acontecerá no país. Os jogos amistosos valem menos pontos no ranking do que as partidas oficiais.

O Brasil também tem amistosos confirmados na Europa contra Itália e Rússia, em março, e enfrentará novamente a Inglaterra, no dia 2 de junho, na reabertura do Maracanã após a reforma para a Copa do Mundo. No mesmo mês, a seleção disputará a Copa das Confederações em casa.

Veja os 10 primeiros colocados no ranking de janeiro:

1. Espanha 1.606 pontos

2. Alemanha 1.437

3. Argentina 1.290

4. Itália 1.165

5. Colômbia 1.164

6. Inglaterra 1.151

7. Portugal 1.144

8. Holanda 1.124

9. Rússia 1.070

10. Croácia 1.064