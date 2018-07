Brasil segue em terceiro lugar no ranking da Fifa

GENEBRA - A seleção brasileira segue na terceira colocação no ranking da Fifa, atualizado nesta terça-feira. A equipe, que não entra em campo desde a vitória sobre a Escócia em março, soma 1.425 pontos e está atrás das duas finalistas da Copa do Mundo da África do Sul, em 2010, que lideram a lista.

A Espanha, atual campeã do mundo e da Eurocopa, ocupa a primeira colocação, com 1.857 pontos. Ela é seguida pela Holanda, que está com 1.702 pontos. A seleção vice-campeã mundial vai enfrentar o Brasil em amistoso no dia 4 de junho em Goiânia, no Estádio Serra Dourada, em uma repetição do duelo das quartas de final da última Copa.

A Alemanha segue em quarto lugar e diminuiu a vantagem da seleção brasileira para apenas 12 pontos. Já a Argentina permanece na quinta colocação, com 1.267 pontos. Inglaterra, Uruguai, Portugal, Itália e Croácia completam os dez primeiros lugares do ranking da Fifa.

A péssima campanha na última Copa do Mundo, quando foi eliminada na primeira fase, ainda reflete na situação da seleção francesa no ranking da Fifa. A equipe ocupa apenas o 19º lugar, com 883 pontos. Já a Romênia, adversária do Brasil em amistoso marcado para 7 de junho, em São Paulo, no Estádio do Pacaembu, que marcará a despedida oficial de Ronaldo da seleção, está na 42ª colocação.

Após 13 de abril, quando a lista havia sido atualizada pela última vez, apenas sete amistosos de seleções foram disputados, o que provocou pouquíssimas mudanças na lista. A única troca de posições entre as 25 melhores seleções do mundo aconteceu com o Chile, que assumiu o 13º lugar ao ultrapassar o Japão. O Senegal subiu 11 posições e chegou ao 40º lugar, na principal ascensão. O ranking voltará a ser atualizado em 29 de junho.

Ranking da Fifa, 18/05:

1) Espanha, 1.857 pontos

2) Holanda, 1.702

3) Brasil, 1.425

4) Alemanha, 1.413

5) Argentina, 1.267

6) Inglaterra, 1.163

7) Uruguai, 1.094

8) Portugal, 1.052

9) Itália, 1.019

10) Croácia, 991

11) Noruega, 987

12) Grécia, 985

13) Chile, 967

14) Japão, 961

15) Gana, 918

16) Sérvia, 907

17) Eslovênia, 903

18) Rússia, 896

19) França, 883

20) Austrália, 876