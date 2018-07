Brasil segue líder no último ranking da Fifa antes da Copa

O Brasil continuou como líder do ranking da Fifa na última classificação antes da Copa do Mundo da África do Sul, divulgada nesta quarta-feira.

A seleção brasileira tem 1.611 pontos, e é seguida de perto pela Espanha, que tem 1.565. Portugal, adversário do Brasil na primeira fase do Mundial, continua em terceiro, mas com pontuação bem inferior: 1.249.

Entre os outros adversários do Brasil na primeira fase, a Costa do Marfim se manteve no 27.º lugar, enquanto a Coreia do Norte subiu uma posição, chegando à 105.ª, a pior entre todos os times que disputarão o Mundial.

Entre os dez primeiros, apenas uma mudança: França e Croácia trocaram de posições, e agora estão na nona e na décima, respectivamente. Os croatas são os únicos entre os dez primeiros que não estarão no Mundial.

CLASSIFICAÇÃO DO RANKING DA FIFA

1.º Brasil - 1.611 pontos

2.º Espanha - 1.565

3.º Portugal - 1.249

4.º Holanda - 1.231

5.º Itália - 1.184

6.º Alemanha - 1.082

7.º Argentina - 1.076

8.º Inglaterra - 1.068

9.º França - 1.044

10.º Croácia - 1.041

13.º Grécia - 964

14.º Estados Unidos - 957

15.º Sérvia - 947

16.º Uruguai - 899

17.º México - 895

18.º Chile - 888

19.º Camarões - 887

20.º Austrália - 886

21.º Nigéria - 883

24.º Suíça - 866

25.º Eslovênia - 860

27.º Costa do Marfim - 856

30.º Argélia - 821

31.º Paraguai - 820

32.º Gana - 800

34.º Eslováquia - 777

36.º Dinamarca - 767

38.º Honduras - 734

45.º Japão - 682

47.º Coreia do Sul - 632

78.º Nova Zelândia - 410

83.º África do Sul - 392

105.º Coreia do Norte - 285