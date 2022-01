Tite indica entrada de jovens na escalação do Brasil para enfrentar o Paraguai nesta terça

O Brasil deve ter uma escalação diferente quando entrar em campo contra o Paraguai, nesta terça-feira, às 21h30, no Mineirão, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Em entrevista coletiva, o técnico Tite indicou mudanças na equipe titular que ficou no empate com o Equador em 1 a 1 na última quinta-feira, mas não revelou os nomes que irão a campo.

"Compreendo a importância para vocês todos a divulgação. Vamos passar para os atletas. Vocês vão ter condição de acompanhar o treinamento e definição da equipe na parte da tarde", que indicou levar atletas mais jovens para a partida.

Leia Também Canadá aposta em ex-técnico de escolinha de futebol brasileiro para voltar à Copa do Mundo

"Quando a gente se sente apoiado, a tua possibilidade de desempenho é maior. Quando você vai para um local que te incentiva, você sente isso. E esses jovens, e vão ter bastantes jovens, eles verdeiramente sentirem confiante. Que a camisa amarela seja de responsabilidade, mas também de alegria e confiança".

A seleção brasileira já está classificada para a Copa do Mundo do Catar e pode usar as próximas partidas do torneio para testes em diferentes setores. Tite já deu oportunidades a 60 jogadores no atual ciclo para o Mundial deste ano.

Dos 26 atletas convocados neste para a atual data Fifa, apenas o zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal, não fez sua estreia com a camisa da seleção. Ele pode receber uma oportunidade contra o Paraguai já que Eder Militão cumprirá suspensão. Outra mudança já confirmada será na lateral-direita. Emerson Royal foi expulso contra o Equador e será substituído por Daniel Alves. O lateral-esquerdo Alex Sandro testou positivo para a covid-19 e é outro desfalque. Alex Telles deve ser o escolhido para a vaga.