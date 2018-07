Brasil simulará estrutura de Copa em amistosos no País A CBF informou nesta sexta-feira que o Comitê Organizador da Copa de 2014, no Brasil, utilizará os amistosos da seleção brasileira contra Holanda, no dia 4 de junho, no Serra Dourada, em Goiânia, e Romênia, três dias depois, no Pacaembu, em São Paulo, para testar serviços que serão utilizados na Copa das Confederações de 2013 e na Copa do Mundo.