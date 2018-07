Ranking da Fifa: Brasil sobe e Bélgica tira Alemanha da 2ª posição

O ranking da Fifa voltou a ser atualizado nesta quinta-feira e trouxe uma série de novidades em seu Top 10. Mesmo após ser eliminado nas quartas de final da Copa América, encerrada no início do mês passado, o Brasil subiu do sexto para o quinto lugar, enquanto a Alemanha, atual campeã mundial, foi ultrapassada pela Bélgica, nova vice-líder, e caiu para o terceiro posto. Já a Argentina, vice-campeã continental, se manteve na ponta.

A Colômbia, por sua vez, sustentou a quarta colocação e está logo à frente do Brasil, enquanto a Holanda despencou do 5º para o 12º lugar. A Fifa explicou que a queda sofrida por alemães e holandeses se deve ao fato de que neste mês de agosto a entidade desconta a pontuação obtida na Copa de 2014, na qual os germânicos se consagraram tetracampeões e a Holanda ficou com a terceira posição.

A queda brusca da Holanda provocou a ascensão de sete seleções que até a atualização anterior do ranking, no mês passado, estavam atrás dela. Além do próprio Brasil, Portugal, Romênia, Inglaterra, País de Gales, Chile e Espanha subiram uma posição cada. Os chilenos, por sinal, entraram no Top 10 ao assumirem a décima posição, depois de terem faturado no mês passado o título da Copa América.

Outro país que caiu de forma significativa foi o Uruguai, que desceu do 13º para o 18º lugar e foi ultrapassado por Croácia, Eslováquia, Áustria, Itália e Suíça. Argélia e República Checa, que mantiveram as colocações que tinham no mês passado, fecham o Top 20 do ranking da Fifa.

Já fora deste grupo dos 20 primeiros colocados, vale ressaltar a boa ascensão dos finalistas da última Copa Ouro, encerrada no mês passado. O campeão México galgou 14 posições e assumiu o 26º lugar, enquanto a surpreendente vice-campeã Jamaica subiu 21 postos na listagem e agora está em 55º no geral.

Para atualizar o ranking em agosto, a Fifa levou em conta a disputa de 29 partidas, sendo 26 delas da Copa Ouro e três amistosos, assim como fez o descarte dos pontos do Mundial de 2014. A próxima atualização da listagem está marcada para acontecer no dia 3 de setembro.

Confira o ranking:

1) Argentina, 1.425 pontos

2) Bélgica, 1.244

3) Alemanha, 1.226

4) Colômbia, 1.218

5) Brasil, 1.186

6) Portugal, 1.177

7) Romênia, 1.166

8) Inglaterra, 1.157

9) País de Gales, 1.155

10) Chile, 1.124

11) Espanha, 1.110

12) Holanda, 1.032

13) Croácia, 1.023

14) Eslováquia, 1.016

15) Áustria, 1.016

16) Itália, 1.001

17) Suíça, 997

18) Uruguai, 988

19) Argélia, 941

20) República Checa, 933