Brasil sobe cinco posições e alcança o quarto lugar no ranking da Fifa

As vitórias da seleção brasileira nos dois primeiros jogos sob o comando de Tite já começaram a surtir efeito no ranking da Fifa. Nesta quinta-feira, quando a entidade publicou a sua atualização mensal da lista, a equipe ascendeu do nono para o quarto lugar no ranking, que continua sendo liderado pela Argentina.

No início de setembro, o Brasil entrou em campo duas vezes pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, em jogos que também marcaram a estreia de Tite, e venceu ambos - bateu o Equador, por 3 a 0, e a Colômbia, por 2 a 1.

Os resultados deixaram a equipe em situação mais confortável nas Eliminatórias - ocupa o segundo lugar no torneio classificatório da Conmebol - e também provocaram a ascensão no ranking, deixando o Brasil com 1.323 e em quarto lugar, empatado com a Colômbia, que no seu outro compromisso neste mês superou a Venezuela (2 a 0).

A seleção brasileira voltará a jogar pelas Eliminatórias em outubro, mas dessa vez diante das duas piores equipes da América do Sul no ranking da Fifa. Os rivais serão a Bolívia, apenas a 75ª colocada, em 6 de outubro, na Arena das Dunas, em Natal, e a Venezuela, a número 60 do mundo, no dia 11, fora de casa.

O ranking continua sendo liderado pela Argentina, com 1.646 pontos, após a equipe bater o Uruguai (1 a 0) e empatar com a Venezuela (2 a 2), pelas Eliminatórias. A Bélgica permanece na segunda posição, com 1.369 pontos, depois de perder um amistoso para a Espanha (2 a 0), mas super o Chipre (3 a 0), em sua estreia no torneio classificatório da Uefa para a Copa do Mundo de 2018.

Já a Alemanha ascendeu para o terceiro lugar, com 1.347 pontos, após bater a Finlândia (2 a 0) em um amistoso e a Noruega (3 a 0) nas Eliminatórias Europeias. As seleções de Brasil e Colômbia agora são seguidas pelo Chile, o sexto colocado, com 1.284 pontos, depois de perder para o Paraguai (2 a 1) e só empatar com a Bolívia (0 a 0) pelas Eliminatórias.

Campeã da Eurocopa, a seleção portuguesa é a oitava colocada após golear Gibraltar (5 a 0) em um amistoso, mas cair para a Suíça (2 a 0) na sua estreia nas Eliminatórias. A França, que bateu a Itália em amistoso (3 a 1) e empatou com a Bielo-Rússia (0 a 0) pelas Eliminatórias, vem logo atrás, em oitavo lugar.

Derrotada pela Argentina, mas tendo aplicado 4 a 0 no Paraguai, o Uruguai é o nono colocado no ranking. E o Top 10 é completado por País de Gales, semifinalista da Eurocopa e que abriu a sua participação nas Eliminatórias com uma goleada (4 a 0) sobre a Moldávia. Assim, está à frente das tradicionais Espanha, Inglaterra e Itália, que vêm logo atrás, em ordem.

O México é a melhor seleção da Concacaf, em 15º lugar. Já Costa do Marfim (34º) e Irã (37º) lideram as equipes asiáticas no ranking da Fifa, que voltará a ser atualizado em 20 de outubro.

Confira a classificação do ranking da Fifa:

1º - Argentina, 1.646 pontos

2º - Bélgica, 1.369

3º - Alemanha, 1.347

4º - Colômbia, 1.323

4º - Brasil, 1.323

6º - Chile, 1.284

7º - Portugal, 1.228

8º - França, 1.188

9º - Uruguai, 1.173

10º - País de Gales, 1.161

11º - Espanha, 1.141

12º - Inglaterra, 1.130

13º - Itália, 1.124

14º - Croácia, 1.059

15º - México, 1.057

16º - Suíça, 1.020

17º - Polônia, 984

18º - Costa Rica, 943

19º - Equador, 917

20º - Hungria, 913