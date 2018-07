Brasil sobe para quarto lugar e Uruguai é quinto no ranking da Fifa

ZURIQUE - O ranking da Fifa foi atualizado nesta quarta-feira e trouxe cinco mudanças de posições em seu top 10. Quinto colocado na listagem anterior, o Brasil subiu para o quarto lugar, enquanto o Uruguai assumiu o quinto posto, graças à conquista do título da Copa América, que fez o país saltar nada menos do que 13 colocações.

Atual campeã mundial, a Espanha se manteve na liderança, com 1.588 pontos, enquanto Holanda e Alemanha seguem respectivamente na segunda e terceira posições. Eliminada nas quartas de final da Copa América, a seleção brasileira tem 1.202 pontos e agora vê os uruguaios próximos no ranking, com 1.156.

Já a Inglaterra, quarta colocada na atualização anterior, caiu para o sexto lugar nesta quarta, ficando logo à frente de Portugal, que se manteve em sétimo. Já a Itália passou da sexta para a oitava posição, enquanto a Croácia saiu do oitavo posto e passou a ocupar o nono. Fechando o top 10, a Argentina se manteve em décimo lugar, após ser eliminada pelo Uruguai nas quartas de final da Copa América.

Os países que tiveram sucesso na competição continental foram, por sinal, os que mais evoluíram entre os 100 mais bem colocados nesta atualização do ranking da Fifa. Além do Uruguai, que festejou sua melhor posição desde a criação desta listagem da entidade, o vice-campeão da Copa América, Paraguai, subiu seis posições e agora é o 26.º no geral, enquanto o Peru, terceiro colocado no torneio sul-americano, saltou 24 postos e aparece logo atrás, em 25.º. Já a Venezuela, quarta colocada na Argentina, subiu nada menos do que 29 posições e está no 40.º lugar.

O Chile, por sua vez, colheu os frutos pela boa campanha realizada na primeira fase da Copa América e, mesmo eliminado nas quartas de final, subiu 16 colocações e agora figura em 11.º no ranking da Fifa. Já o México percorreu rota oposta ao despencar da nona para a 20.ª posição, depois de realizar campanha ruim no torneio continental, que o país deixou em segundo plano por ter disputado - e vencido - pouco tempo antes a Copa Ouro da Concacaf.

A próxima atualização do ranking da Fifa será publicada pela entidade que controla o futebol mundial no dia 24 de agosto.

Ranking da Fifa, 27/7:

1) Espanha, 1.588 pontos

2) Holanda, 1.542

3) Alemanha, 1.305

4) Brasil, 1.202

5) Uruguai, 1.156

6) Inglaterra, 1.146

7) Portugal, 1.076

8) Itália, 1.059

9) Croácia, 1.033

10) Argentina, 1.013

11) Chile, 973

12) Noruega, 972

13) Grécia, 959

14) Costa do Marfim, 922

15) França, 920

16) Japão, 918

17) Montenegro, 915

18) Rússia, 914

19) Suécia, 884

20) México, 869