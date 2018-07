Brasil sobe para terceiro no ranking da Fifa

O Brasil subiu uma posição no novo ranking mundial de seleções, divulgado pela Fifa nesta quarta-feira, e assumiu a terceira colocação. Beneficiada pelas vitórias sobre Irã e Ucrânia, a seleção de Mano Menezes ganhou o posto da Alemanha, que caiu da terceira para a quarta posição.

Depois da frustrante campanha na Copa do Mundo, quando foi eliminado nas quartas de final, o Brasil deixou a primeira posição do ranking - foi ultrapassado pela campeã mundial Espanha e pela vice Holanda - e caiu para terceiro. Sem ter realizado nenhum amistoso em setembro, perdeu novo posto para a Alemanha. Mas agora, ganhou 13 pontos e reassumiu a terceira posição.

As duas primeiras posições, por sua vez, não sofreram nenhuma alteração. A Espanha segue na liderança e ampliou em 37 pontos sua vantagem sobre a Holanda. Também não houve mudanças do quinto ao oitavo: mesmo com a derrota para o Japão, a Argentina permaneceu na quinta posição, seguida por Inglaterra, Uruguai e Portugal.

Com a vitória sobre Israel pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2012, a Croácia ganhou duas posições e está em nono. Melhor ainda fez a Rússia, que saltou de 25.º para décimo após superar Irlanda e Macedônia.

Entre as grandes potencias europeias futebolísticas, a Itália caiu três posições e está apenas em 16.º. E a França, com as vitórias sobre Romênia e Luxemburgo, ganhou nove colocações e voltou ao Top 20, no 18º posto.

O próximo ranking da Fifa será divulgado em 17 de novembro, mesmo dia do amistoso entre a seleção brasileira e a Argentina. Assim, os pontos do confronto não serão computados na nova listagem.

Confira os 20 primeiros colocados do ranking da Fifa:

1.º Espanha, 1.881 pontos

2.º Holanda, 1.683

3.º Brasil, 1.493

4.º Alemanha, 1.481

5.º Argentina, 1.320

6.º Inglaterra, 1.205

7.º Uruguai, 1.167

8.º Portugal, 1.123

9.º Croácia, 1.086

10.º Rússia, 1.061

11.º Egito, 1034

12.º Grécia, 1026

13.º Noruega, 989

14.º Chile, 931

15.º Eslovênia, 926

16.º Itália, 901

17.º Gana, 891

18.º França, 888

19.º Costa do Marfim, 871

20.º Eslováquia, 865