Brasil sobe uma posição e fica em 8.º lugar no ranking da Fifa

ZURIQUE - Depois de ter estacionado na nona posição na atualização anterior do ranking da Fifa, ocorrida em agosto, o Brasil voltou a subir na listagem da entidade, divulgada nesta quinta-feira pela entidade. O País galgou um posto e passou a ocupar a oitava colocação, com 1.067 pontos.

Em compensação, a seleção brasileira foi ultrapassada pelo Uruguai, que entrou no Top 10 do ranking ao saltar da 12.ª para a sétima posição, agora com 1.126 pontos. A Argentina, por sua vez, vivendo grande momento e já garantida na Copa do Mundo de 2014, elevou o seu status na Fifa ao subir duas posições, chegar ao segundo lugar e ultrapassar a Alemanha, agora terceira colocada, apenas dois pontos atrás da seleção de Messi.

Já a Espanha, que ainda não assegurou classificação ao Mundial, segue liderando com folga, com 1.514 pontos. Curiosamente, a seleção espanhola foi a única que não trocou de posição no Top 10 nesta atualização do ranking da Fifa.

E atrás de argentinos e alemães agora passou a figurar a Itália, que carimbou passaporte para a Copa nesta semana e assumiu a quarta posição ao galgar mais dois postos na listagem.

A Colômbia, terceira colocada em agosto, caiu para o quinto lugar nesta nova atualização e ficou logo à frente da Bélgica, outro país que comemorou grande ascensão ao subir quatro posições. Na contramão desta evolução, a Holanda caiu quatro postos e agora é a nona colocada, enquanto a Croácia, que desceu dois degraus, fecha o Top 10.

Derrotado pelo Brasil por 3 a 1 em amistoso na última terça-feira, nos Estados Unidos, Portugal também amargou uma queda significante nesta quinta. Caiu da sétima para a 11.ª posição. Os norte-americanos, por sua vez, saltaram da 19.ª para a 13.ª colocação dois dias depois de terem garantido vaga na Copa de 2014.

Já a Inglaterra sofreu nova queda ao descer do 14.º para o 17º lugar, ficando logo atrás do Chile, este 16.º ao ser impulsionado por uma ascensão de cinco posições em relação ao ranking divulgado em agosto. A próxima atualização da listagem da entidade que controla o futebol mundial acontecerá no dia 17 de outubro.

Confira o ranking atualizado da Fifa:

1) Espanha, 1.514 pontos

2) Argentina, 1.263

3) Alemanha, 1.261

4) Itália, 1.199

5) Colômbia, 1.180

6) Bélgica, 1.159

7) Uruguai, 1.126

8) Brasil, 1.067

9) Holanda, 1.058

10) Croácia, 1.051

11) Portugal, 1.029

12) Grécia, 1.016

13) Estados Unidos, 996

14) Suíça, 992

15) Rússia, 968

16) Chile, 967

17) Inglaterra, 947

18) Bósnia e Herzegovina, 934

19) Costa do Marfim, 902

20) Equador, 851