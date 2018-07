Brasil sobe uma posição e fica em oitavo no ranking feminino da Fifa

Com alterações importantes no top-10, o novo ranking de seleções do futebol feminino da Fifa foi divulgado. E trouxe uma boa notícia para o Brasil: a seleção comandada por Vadão subiu uma posição em relação à divulgação anterior, de setembro.

Desde a última divulgação do ranking, a seleção feminina foi derrotada duas vezes pela Austrália, o que causou a demissão da então técnica Emily Lima e a recontratação de Vadão. Algumas atletas, como Maurine e Cristiane, anunciaram que não jogam mais pela seleção, em apoio à ex-treinadora. As que permaneceram, como Marta, participaram e venceram um torneio amistoso na China, além de realizar dois amistosos com o Chile, também com triunfos brasileiros.

Outra mudança ocorrida no ranking foi a chegada da Austrália ao top-5 pela primeira vez na história. A seleção asiática venceu sete jogos consecutivos sobre adversários de peso, como Estados Unidos, Japão e China, além do Brasil e ultrapassou Canadá e França para chegar ao quarto lugar.

A liderança, pelo terceiro final de ano consecutivo, é da seleção dos Estados Unidos. Alemanha e Inglaterra estão em segundo e terceiro, respectivamente. As seleções de Espanha (13ª) e Irlanda (29ª) conseguiram subidas significativas, de 4 posições, mas a maior evolução foi da equipe de Kosovo, que galgou sete lugares devido à queda de seleções africanas que estão inativas há um longo período.

TOP 20

1. Estados Unidos - 2114 pontos

2. Alemanha - 2052 pontos

3. Inglaterra - 2033 pontos

4. Austrália - 2030 pontos

5. Canadá - 2023 pontos

6. França - 2019 pontos

7. Holanda - 1972 pontos

8. Brasil - 1968 pontos

9. Japão - 1967 pontos

10. Suécia -1955 pontos

11. Coreia do Norte - 1948 pontos

12. Dinamarca - 1899 pontos

13. Espanha - 1869 pontos

14. Coreia do Sul e Noruega - 1868 pontos

16. China - 1861 pontos

17. Suíça e Itália - 1860 pontos

19. Nova Zelândia - 1830 pontos

20. Islândia - 1818 pontos