Brasil Sub-20 estreia contra o Uruguai no hexagonal final

Mesmo a inesperada derrota do Uruguai para a Venezuela, por 1 a 0, no fechamento da primeira fase do Sul-Americano Sub-20, na noite de sexta-feira, não fez com que o Brasil assumisse a primeira posição do Grupo B do torneio. Depois de ganhar de 2 a 1 da Colômbia, a seleção brasileira chegou a nove pontos e saldo de dois gols, ficando atrás dos uruguaios, donos da casa, que tiveram saldo de sete.

Primeiro e segundo colocados do Grupo B se enfrentam de novo na segunda-feira, quando acontece a abertura do hexagonal final, em Montevidéu. No mesmo dia, a Argentina joga contra o Peru e o Paraguai pega a Colômbia.

Depois de estrear no hexagonal contra o Uruguai, a seleção pega o Paraguai na quinta, a Argentina no domingo (1º de fevereiro), o Peru na outra quarta-feira (4 de fevereiro) e fecha o torneio diante da atual campeã Colômbia, no outro sábado (7 de fevereiro).

O Sul-Americano é pré-olímpico, classificando o campeão para o Rio/2016 e levando o vice para a repescagem. O Brasil, dono da casa na Olimpíada, já tem vaga assegurada. A briga é para ir ao Mundial Sub-20, do qual participarão os quatro primeiros colocados do Sul-Americano. O troféu de consolação para o quinto e o sexto colocados será jogar os Jogos Pan-Americanos.