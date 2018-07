Brasil Sub-21 bate Inglaterra e fica perto da final A seleção olímpica do Brasil está muito perto de fazer a final do Torneio de Toulon, a principal competição não-oficial para equipes de base. Nesta segunda-feira, pela terceira rodada da fase de grupos, a equipe do técnico Alexandre Gallo venceu a Inglaterra por 2 a 1, chegou ao seu terceiro triunfo, e agora só depende de um empate com a fraca equipe do Catar para chegar à decisão.