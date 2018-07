Brasil supera a Colômbia no Sul-Americano Sub-20

A seleção brasileira fechou bem a primeira fase do Sul-Americano Sub-20, que está acontecendo no Uruguai. Nesta sexta-feira, no estádio Domingo Burgueno Miguel, na cidade de Maldonado, a equipe comandada pelo técnico Alexandre Gallo derrotou a Colômbia por 2 a 1, pela quinta e última rodada do Grupo B. Os dois países entraram em campo já classificados antecipadamente ao hexagonal decisivo.

Com o resultado, o Brasil terminou a fase com nove pontos. Foram vitórias contra Chile (2 a 1), Venezuela (2 a 0) e Colômbia. A derrota veio para o Uruguai, na segunda rodada, por 2 a 0. Já os colombianos ficaram com seis pontos, na terceira colocação do grupo.

Por já estarem garantidos na fase decisiva do campeonato, Brasil e Colômbia entraram em campo com times bem modificados em relação aos jogos anteriores. Assim, prevaleceu a melhor técnica brasileira. No final do primeiro tempo, o atacante Thalles, do Vasco, aproveitou uma sobra na área e chutopu forte para abrir o placar.

Na segunda etapa, a Colômbia empatou logo aos seis minutos. Manotas recebeu um passe perfeito dentro da área e chutou na saída do goleiro Marcos Felipe. Aos 28, Marcos Guilherme entrou e dois minutos depois fez o gol da vitória brasileira. O meia do Atlético Paranaense recebeu na entrada da área e bateu colocado no ângulo esquerdo do arqueiro colombiano.

No hexagonal decisivo do Sul-Americano Sub-20, que será disputado em Montevidéu, o Brasil busca, além do título, ficar entre os quatro primeiros colocados para se classificar ao Mundial da categoria, no meio deste ano, na Nova Zelândia.