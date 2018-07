Brasil tem 4 defensores em eleição de seleção do ano

ZURIQUE - A Fifa e a Federação Internacional dos Jogadores Profissionais (FIFPro) anunciaram nesta quinta-feira uma pré-lista de 20 jogadores de defesa indicados para integrar a seleção mundial de 2012, eleita em conjunto pelas duas entidades. Esta listagem contou com a presença de quatro brasileiros: o lateral-direito Daniel Alves, do Barcelona, os zagueiros Thiago Silva (Paris Saint-Germain) e David Luiz (Chelsea) e o lateral-esquerdo Marcelo (Real Madrid).

Com cinco dos 20 indicados, o Barcelona é o time que conta com o maior número de candidatos a um lugar entre os quatro defensores que serão eleitos pela Fifa e pela FIFPro. Além de Daniel Alves, o clube tem Jordi Alba, Javier Mascherano, Gerard Piqué e Carles Puyol nesta disputa.

A segunda equipe com mais candidatos a integrar o setor defensivo da seleção mundial deste ano é o Chelsea. Estão junto com David Luiz como representantes da equipe inglesa Ashley Cole, John Terry e Branislav Ivanovic.

O Real Madrid, por sua vez, está marcando presença nesta disputa com três nomes. Além de Marcelo, figuram como candidatos Pepe e Sergio Ramos. Desta forma, o clube ficou logo à frente do Manchester United, que nesta briga de defensores conta com Patrice Evra e Rio Ferdinand entre os indicados.

O grupo de atletas listados nesta disputa é completada por Gareth Bale (Tottenham); Giorgio Chiellini (Juventus), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Vincent Kompany (Manchester City) e Philipp Lahm (Bayern de Munique). Estes times contam com apenas um representante cada um nesta eleição dos defensores, assim como o Paris Saint-Germain de Thiago Silva.

Neste ano, pela primeira vez a Fifa e a FIFPro resolveram divulgar por partes os concorrentes a um lugar na seleção mundial, sendo que na última segunda-feira as entidades anunciaram os cinco goleiros candidatos a um lugar nesta equipe. São eles: Casillas, do Real Madrid, o inglês Joe Hart, do Manchester City, o alemão Manuel Neuer, do Bayern de Munique, o checo Petr Cech, do Chelsea, e o italiano Gianluigi Buffon, da Juventus.

Os 15 meio-campistas e outros 15 atacantes indicados serão anunciados respectivamente nos próximos dias 26 e 29 de novembro e a seleção mundial terá os seus 11 nomes revelados na cerimônia de gala da Bola de Ouro da Fifa, em 7 janeiro de 2013, quando será conhecido o vencedor do prêmio de melhor jogador do mundo de 2012.

A seleção mundial contará com a presença de um goleiro, quatro defensores, três meio-campistas e três atacantes, e eles serão eleitos em um pleito que contará com a participação de mais de 50 mil jogadores filiados às organizações que formam a FIFPro.

Em 2011, os 11 jogadores eleitos na votação da Fifa e da FIFPro para formar a seleção ideal do ano foram os seguintes: Casillas (Real Madrid); Sergio Ramos (Real Madrid), Piqué (Barcelona), Vidic (Manchester United) e Daniel Alves (Barcelona); Iniesta (Barcelona), Xavi (Barcelona) e Xabi Alonso (Real Madrid); Messi (Barcelona), Rooney (Manchester United) e Cristiano Ronaldo (Real Madrid).