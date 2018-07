Brasil tem quatro remanescentes da última Eliminatória

A convocação de Kaká de última hora, para suprir o lugar do lesionado Philippe Coutinho na seleção brasileira, reforça o número de jogadores que disputaram a última partida do Brasil em Eliminatórias. O meia se junta a Filipe Luis, Miranda e ao próprio técnico Dunga como remanescentes do empate contra a Venezuela, dia 14 de outubro de 2009.

Naquela ocasião, no Estádio Morenão, em Campo Grande (MS), o treinador mandou a campo a seguinte equipe. Julio César; Maicon, Luisão, Miranda e Filipe Luis; Gilberto Silva, Lucas Leiva, Ramires e Kaká; Luís Fabiano e Nilmar.

Mesmo com o empate em 0 a 0, a equipe confirmou a liderança da competição, com 34 pontos, mesmo concorrendo contra a forte equipe Argentina, que tinha nomes como Tevez e Messi. A campanha igualou o desempenho pré-mundial de 2006.

Desta equipe que começou o jogo, não disputaram o Mundial de 2010, na África do Sul, Miranda, Filipe e Lucas Leiva. Na Copa, o Brasil terminou na sexta posição, depois de ser eliminada nas quartas-de-final pela Holanda..