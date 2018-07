Brasil tem 5 na lista da Fifa dos melhores defensores do mundo

Se o Brasil foi sempre reconhecido por ter os melhores atacantes do mundo, agora são os zagueiros que ganham destaque. No ano em que a seleção levou sua maior goleada da história, o Brasil lidera a lista dos melhores defensores do mundo, que inclui laterais e zagueiros.

Cinco brasileiros fazem parte do grupo dos 20 melhores defensores do mundo, em uma lista publicada na manhã desta quarta-feira pela Fifa e que serve de base para a escolha da seleção do ano.

Dani Alves, do Barcelona, David Luiz e Thiago Silva do PSG, Filipe Luis do Chelsea e Marcelo do Real Madrid integram a lista. Miranda, que tirou a vaga de Thiago Silva como titular da seleção brasileira e liderou a zaga do Atlético de Madrid na campanha do vice-campeonato da Liga dos Campeões, ficou de fora.

Apesar de o ano ter sido marcado pela humilhação dos 7 x 1 no jogo entre Brasil e Alemanha na Copa do Mundo, os brasileiros superam os alemães na lista dos melhores. Da seleção campeã de 2014 a classificação da Fifa ainda inclui Jerome Boateng, Mats Hummels e Philipp Lahm. Outros quatro espanhóis também fazem parte da lista, além de Javier Mascherano e Zabaleta da Argentina e Diego Godin do Uruguai.