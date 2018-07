Brasil tem 6 jogadores em lista inicial dos melhores do ano da FIFPro

Neymar é o único a figurar em outras duas listas, da Uefa e da Fifa. Na disputa da Bola de Ouro, com 59 jogadores, ele tem a companhia de Philippe Coutinho, do Liverpool, e Willian, do Chelsea - ambos não aparecem na FIFPro. Na relação dos melhores da Europa, com 40 atletas, o atacante do Barcelona é acompanhado de Daniel Alves, Thiago Silva e David Luiz.

O time que mais emplacou jogadores na lista do sindicato é o Bayern de Munique, com 11 atletas. O Barcelona vem em segundo lugar, com 10. Na relação da Uefa, o time espanhol lidera com oito. A equipe alemã tem apenas seis atletas.

Na disputa da FIFPro, cerca de 25 mil jogadores profissionais de 70 países vão escolher os 11 melhores da temporada: um goleiro, quatro defensores, três meio-campistas e três atacantes. Os vencedores serão conhecidos na mesma cerimônia em que a Fifa vai anunciar o vencedor da Bola de Ouro, entre outros prêmios, no dia 11 de janeiro, em Zurique,

Confira a lista dos melhores da FIFPro:

Goleiros: Gianluigi Buffon (Juventus), Iker Casillas (Porto), David De Gea (Manchester United), Keylor Navas (Real Madrid) e Manuel Neuer (Bayern de Munique);

Defensores: David Alaba (Bayern de Munique), Jordi Alba (Barcelona), Jérôme Boateng (Bayern de Munique), Daniel Carvajal (Real Madrid), Giorgio Chiellini (Juventus), Daniel Alves (Barcelona), David Luiz (Paris Saint-Germain), Diego Godín (Atlético de Madrid), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Branislav Ivanovic (Chelsea), Vincent Kompany (Manchester City), Philipp Lahm (Bayern de Munique), Marcelo (Real Madrid), Javier Mascherano (Barcelona), Pepe (Real Madrid), Gerard Piqué (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), John Terry (Chelsea), Thiago Silva (Paris Saint-Germain) e Raphael Varane (Real Madrid);

Meio-campistas: Thiago Alcântara (Bayern de Munique), Xabi Alonso (Bayern de Munique), Sergio Busquets (Barcelona), Eden Hazard (Chelsea), Andrés Iniesta (Barcelona), Toni Kroos (Real Madrid), Luka Modric (Real Madrid), Andrea Pirlo (New York City FC), Paul Pogba (Juventus), Ivan Rakitic (Barcelona), James Rodríguez (Real Madrid), David Silva (Manchester City), Yaya Touré (Manchester City), Marco Verratti (Paris Saint-Germain) e Arturo Vidal (Bayern de Munique).

Atacantes: Sergio Agüero (Manchester City), Gareth Bale (Real Madrid), Karim Benzema (Real Madrid), Douglas Costa (Bayern de Munique), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Zlatan Ibrahimovic (Paris Saint-Germain), Robert Lewandowski (Bayern de Munique), Lionel Messi (Barcelona), Thomas Müller (Bayern de Munique), Neymar (Barcelona), Arjen Robben (Bayern de Munique), Wayne Rooney (Manchester United), Alexis Sánchez (Arsenal), Luis Suárez (Barcelona) e Carlos Tevez (Boca Juniors).