Brasil tem a melhor zaga do mundo, diz Thiago Silva

Zagueiro reserva do time de Dunga, Thiago Silva disse nesta segunda-feira que o Brasil tem hoje a melhor dupla de zaga do mundo, com Lúcio e Juan. Em entrevista coletiva no CT do Caju, em Curitiba, o jogador do Milan elogiou os titulares do Brasil, mas também disse estar pronto para jogar se o técnico precisar dele.

"A dupla de zaga da seleção é a melhor do mundo. Tenho confiança plena no Juan, no Lúcio e no próprio Luisão (o outro zagueiro reserva do grupo que disputará a Copa)", disse Thiago Silva, que tem 25 anos e vai disputar seu primeiro Mundial. "É uma felicidade muito grande fazer parte desse grupo."

Apesar de reconhecer a qualidade dos dois zagueiros titulares da seleção, Thiago Silva já se colocou à disposição de Dunga para entrar no time quando for preciso. "Se tiver oportunidade, vou mostrar meu trabalho", revelou o jogador do Milan. "Estar na seleção é um sonho de criança para mim."