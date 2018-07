Brasil tem boa atuação e goleia o Japão por 4 a 0

WROCLAW - A seleção brasileira não encontrou dificuldades nesta terça-feira para derrotar o Japão por 4 a 0, no Estádio Miejski, em Wroclaw, na Polônia, encerrando as datas reservadas pela Fifa para jogos internacionais em outubro com duas vitórias e 10 gols marcados - na última quinta-feira, na Suécia, a equipe goleou o Iraque por 6 a 0. A atuação desta terça foi bastante consistente.

Considerando apenas os compromissos com a seleção completa, o que deixa fora o Superclássico das Américas, disputado apenas por jogadores que atuam no Brasil e Argentina, a seleção soma 18 gols marcados nas últimas três apresentações. Em setembro, a equipe de Mano Menezes massacrou a China por 8 a 0 no Recife, mesmo a despeito da fragilidade do rival.

Ao contrário dos adversários anteriores, porém, o Japão possui uma equipe mais qualificada, com jogadores que atuam em grandes clubes do futebol europeu, como Kagawa, do Manchester United. Diante desse adversário, o Brasil teve uma boa atuação e foi soberano, sem ter a sua vitória ameaçada.

A seleção brasileira conseguiu envolver o Japão no jogo desta terça ao atuar em velocidade e bom entendimento entre os quatro jogadores do setor ofensivo, que voltou a ser escalado sem um centroavante, e foi formado por Kaká, Oscar, Hulk e Neymar. Eles apresentaram movimentação constante. Os jogadores de Real Madrid e do Santos se entenderam bem, com tabelas e lances perigosos.

O único fato negativo da partida foi o pequeno público que compareceu ao Estádio Miejski, em Wroclaw, na Polônia. A seleção brasileira volta a jogar dia 14 de novembro, na cidade de New Jersey, nos Estados Unidos, contra a Colômbia. A convocação para este amistoso, que não deverá contar com jogadores que atuam no Brasil, será feita em 30 de outubro.

O JOGO

O Brasil entrou sem Marcelo, que sofreu uma fratura na perna direita. Assim, o técnico Mano Menezes precisou improvisar o zagueiro Leandro Castán na lateral esquerda. O restante da equipe foi a mesma que goleou o Iraque por 6 a 0 na última quinta-feira.

Já a seleção japonesa entrou em campo embalada pela vitória por 1 a 0 sobre a França, em amistoso disputado na última sexta, mas fracassou na tentativa de conseguir mais um triunfo sobre uma das principais equipes do mundo ao ser envolvida pelo Brasil em Wroclaw com certa facilidade.

A seleção brasileira enfrentou dificuldade somente no início devido à marcação adiantada do Japão. Logo, porém, a equipe conseguiu encontrar espaços na defesa ao apostar em jogadas de velocidade e, assim, abriu o placar aos 11 minutos. Oscar avançou pelo meio e passou para Paulinho. Da intermediária, o volante corintiano chutou de três dedos. A bola entrou no canto direito da meta defendida por Kawashima.

Logo depois, aos 15 minutos, o jogador corintiano quase marcou novamente. Dessa vez, Paulinho foi lançado em velocidade por Neymar, driblou o goleiro japonês, mas finalizou para fora. O segundo gol brasileiro não demorou a sair e foi feito após uma marcação polêmica da arbitragem.

Aos 23 minutos, Kaká recebeu passe de Adriano dentro da grande área e se enroscou com o marcador japonês. O árbitro Marcin Borski entendeu que o jogador cometeu pênalti ao tocar a bola com a mão quando estava no chão, impedindo Kaká de avançar. Assim, Neymar cobrou aos 24 minutos e chutou sem chances de defesa para Kawashima.

Com bom ritmo e aproveitando os espaços deixados pelo Japão, que tentava atacar o Brasil, a equipe teve mais uma boa oportunidade de gol aos 28 minutos do primeiro tempo. Em um rápido contra-ataque, Kaká passou na esquerda para Neymar, que avançou, entrou na grande área e chutou por cima do gol.

Mantendo-se no ataque, mas sem ser efetivo, o Japão só conseguiu ameaçar o Brasil aos 31 minutos, quanto Hasebe chutou forte de fora da área e Diego Alves fez boa defesa ao espalmar a bola para escanteio. A última oportunidade de gol da etapa inicial surgiu em mais uma trama entre Kaká e Neymar. O atacante santista deu passe preciso para o jogador do Real Madrid na meia-lua. Livre, o meia chutou rasteiro e acertou a trave esquerda do gol japonês.

MAIS GOLS

Na etapa final, o Brasil voltou a marcar logo na primeira vez em que foi ao ataque. Aos 2 minutos, Oscar cobrou escanteio para Neymar, que dominou no peito, fintou o marcador e chutou. A bola desviou em um jogador japonês e impediu a defesa de Kawashima: 3 a 0.

Se deixava espaços na defesa, o Japão ao menos tentava responder no ataque. Aos cinco minutos, Kagawa fez boa tabela com Honda e chutou. A bola passou bem perto da trave esquerda de Diego Alves.

O Brasil, porém, era soberano e conseguia criar seguidas chances de gol. Aos 11 minutos, Adriano lançou Leandro Castán, que tocou de cabeça para Neymar. O atacante concluiu à direita do gol japonês. Depois, aos 13 minutos, Hulk cobrou falta com força, a bola desviou na barreira e acertou a trave.

A seleção brasileira ainda teve um gol mal anulado, de Ramires, após um cruzamento de Neymar, em que o árbitro entendeu que a bola saiu. Mesmo em ritmo mais lento, o Brasil marcou mais uma vez, agora com Kaká. Aos 30 minutos, em contra-ataque, Paulinho passou para o meia, que invadiu a área e chutou de esquerda. Kawashima tocou na bola, mas não conseguiu evitar o quarto gol brasileiro.

Com várias substituições, o jogo caiu de nível no final. Mesmo assim, o Brasil ainda teve outra chance para marcar, com Lucas, que chutou cruzado, mas para fora. Assim, a partida terminou mesmo 4 a 0, com uma atuação convincente do Brasil e do quarteto ofensivo escalado por Mano.

FICHA TÉCNICA

BRASIL 4 x 0 JAPÃO

BRASIL - Diego Alves; Adriano, Thiago Silva, David Luiz e Leandro Castán; Ramires (Sandro), Paulinho, Oscar (Thiago Neves) e Kaká (Lucas); Hulk (Giuliano) e Neymar (Leandro Damião). Técnico: Mano Menezes.

JAPÃO - Kawashima; Uchida (Sakai), Yoshida (Miyiashi), Konno e Nagatomo; Hasebe (Hosogai), Endo, Kiyotake (Kurihara), Honda e Kagawa; Nakamura (Indui). Técnico: Alberto Zaccheroni.

GOLS - Paulinho, aos 11, e Neymar (pênalti), aos 24 minutos do primeiro tempo; Neymar, aos 2, e Kaká, aos 30 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ramires e David Luiz (Brasil).

ÁRBITRO - Marcin Borski (Polônia).

PÚBLICO e RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Miejski, em Wroclaw (Polônia).

MINUTO A MINUTO

SEGUNDO TEMPO

48min - FIM DE JOGO!!! Brasil derrota o Japão por 4 a 0, com gols de Paulinho, Neymar (dois) e Kaká, após boa atuação.

46min - UH! QUASE O 5º! Lucas puxa contra-ataque e chuta cruzado, rente à trave!

45min - Japão faz duas mudanças. Saem Kiyotake e Yoshida para a entrada de Miyaichi e Kurihara.

44min - Paulinho coloca Lucas para correr. O meia cruza para a área, mas Endo tira e concede escanteio ao Brasil.

43min - Oscar sai, entra Thiago Neves.

42min - Ramires, que quase não jogou após uma indisposição, deixa o campo para dar lugar a Sandro.

40min - No finalzinho da partida, Mano Menezes decide outra mudança no amistoso. Leandro Damião entra na equipe para a saída de Neymar.

38min - Em sua primeira participação na partida, Lucas recebe de Neymar, mas chute de fora da área encontra zagueiro do Japão.

37min - Kaká deixa a partida para a entrada do meia Lucas. No retorno à seleção, o meia do Real Madrid marcou dois gols em dois jogos.

36min - Honda arrisca de longe mas chuta mal.

35min - Lucas é chamado por Mano.

33min - O Japão tenta jogadas de ataque, mas tem parado no bom posicionamento do sistema defensivo brasileiro. E a seleção aproveita para tentar armar contra-ataques.

31min - Hulk deixa o campo para a entrada de Giuliano. É a primeira modificação brasileira na partida.

30min - GOOOOOL! Kaká faz o seu! No contra-ataque, camisa 8 ficou sozinho com o zaqueiro japonês e chuta cruzado, no canto de Kawashima.

28min - Mano Menezes prepara a primeira substituição do Brasil. Giuliano deve entrar.

24min - Inui recebe e cruza para Honda na área, que conclui mal em chute fraco.

21min - GOL ANULADO! Neymar recebe de Hulk, que puxa o contra-ataque. O atacante cruza na linha de fundo para Ramires, que marca. O assistente, porém, diz que a bola saiu e anula.

18min - Assistente para ataque do Brasil ao marcar impedimento inexistente de Kaká.

17min - O Japão faz a terceira alteração. Sai Hasebe, entra Hosogai.

14min - O Brasil mantém a posse de bola no ataque e japoneses começam a ter dificuldades em parar Neymar e Kaká.

12min - NA TRAVE! Hulk cobra falta e acerta o pé da trave do lado esquerdo.

10min - UH! Neymar assusta Kawashima com cabeçada!

7min - Adriano cruza e a bola sobra para Kaká. Mas o chute explode na zaga japonesa.

4min - UHHH! Japão chega com perigo em chute de Kagawa. Diego Alves só olha a bola bater do lado de fora da rede.

2min - GOOOLLLL!!!! MAIS UM DO BRASIL! Em cobrança de escanteio, Neymar mata no peito, chuta e desvio de Yoshida ajuda o Brasil a fazer 3 a 0!

0min - Começa o segundo tempo em Wroclaw. O Brasil é o mesmo. No Japão, Sakai entra no lugar de Uchida e Inui substitui Nakamura.





PRIMEIRO TEMPO

45min - FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Com boa apresentação, Brasil tem vitória parcial sobre o Japão por 2 a 0, com gols de Paulinho e Neymar, de pênalti.

44min - Uchida cruza e Kagawa cabeceia mal em momento de pressão do ataque japonês.

43min - Ramires avança pela esquerda, passar para Neymar, que tropeça na bola.

41min - Uchida pega Neymar por trás. A falta é marcada e o atacante brasileiro segue no jogo.

39min - Agora é David Luiz quem é punido com amarelo, por falta em Honda.

38min - Adriano avança pela direita, vai à linha de fundo e tenta cruzar, mas zaga japonesa corta.

35min - Ramires dá um pisão em Kiyotake e leva o primeiro cartão amarelo da partida.

33min - NA TRAVE!!!! Kaká recebe de Neymar na meia-lua. O camisa 8 do Brasil viu o o canto direito livre, mas a bola bateu caprichosamente no pé da trave.

31min - Após cobrança de escanteio, Kagawa recebe sozinho de Endo, mas estava impedido.

30min - Hasebe chega bem e chuta sozinho. Diego Alves coloca para escanteio.

28 min - Neymar tem a chance de fazer o terceiro gol do Brasil. Mas, fominha, prefere chutar sem ângulo a passar para os companheiros em melhor condição.

24 min - GOL! Neymar bate bem no alto, ao lado esquerdo, e vence Kawashima. O Brasil faz 2 a 0 em Wroclaw.

23min - PÊNALTI!!! Adriano cruza, Kaká tenta o drible e Konno caiu na área. Toque involuntário do japonês, mas o juiz dá a falta.

22min - Mesmo à frente do placar, o Brasil sente dificuldades para chegar à área japonesa. Time asiático continua marcando desde o campo de ataque e diminuindo o espaço da seleção brasileira.

19min - Perto da área brasileira, Uchida dá um tranco em Neymar. O atacante cai em campo e dá uma parada na partida.

17min - Em desvantagem, o Japão não desiste. Nagatomo cruza, mas David Luiz tira a bola da área do Brasil.

15min - UHH! O Brasil quase amplia! Paulinho recebe de Neymar e chuta cruzado, mas bola passa rente à trave esquerda do goleiro japonês.

14min - Nakamura lança Kagawa, que acerta o lado de fora da rede. Mas o árbitro marca impedimento.

12min - GOOOOOOL! DO BRASIL!!!!! Paulinho recebe de Oscar e, de frente para o gol, acerta um belo chute de fora da área à direita de Kawashima!

8min - Em boa jogada de Uchida e Endo, Kagawa recebe na cara de Diego Alves. Atento, o goleiro brasileiro faz boa defesa. O Japão vai chegando com mais facilidade!

6min - Kiyotake chega pelo meio com velocidade, tenta finalizar e Thiago Silva afasta o perigo da área brasileira.

5min - Em saída rápida pela direita, Hulk avança e encontra Oscar no meio da grande área. O camisa 10 tenta concluir com um voleio, mas a bola passa longe do gol de Kawashima.

4min - Brasil tenta achar espaço para avançar para o campo de ataque, mas tem encontrado dificuldades. A equipe japonesa marca bem.

0min - Começa a partida em Wroclaw! A seleção brasileira enfrenta frio, chuva, e atua diante de um estádio vazio.