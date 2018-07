Brasil tem bom retrospecto contra o México, menos em Copa das Confederações

SÃO PAULO - Brasil e México jogam na tarde desta quarta-feira, no Castelão, pela 34ª vez com suas seleções principais. O retrospecto da seleção brasileira é amplamente favorável - são 20 vitórias brasileiras e apenas sete derrotas, além de seis empates.

Em toda a história de confrontos, o Brasil leva desvantagem em apenas uma competição: a Copa das Confederações. Até o momento, as duas seleções se enfrentaram três vezes pelo torneio. O Brasil ganhou o primeiro deles, 3 a 2 em jogo válido pela primeira fase do torneio de 1997, e perdeu os outros dois, incluindo a final de 1999, quando levou 4 a 3.

A maior parte dos confrontos foram em jogos amistosos. Dos 17 realizados até o momento, o Brasil venceu nove vezes, mas perdeu o último deles. Foi em 3 de junho do ano passado, quando o time comandado por Mano Menezes levou 2 a 0 em Dallas. Os gols foram de Giovani dos Santos e Chicharito Hernández, que deverão estar em campo nesta quarta.

Dois meses mais tarde, o Brasil voltaria a perder para o México, na final dos Jogos Olímpicos de Londres. Os 2 a 1, porém, não são computados na história dos confrontos pelo fato de o jogo não ter sido realizado entre as equipes principais - as Olimpíadas aceitam apenas três jogadores com mais de 23 anos em seu torneio de futebol.

TODOS OS JOGOS

Brasil 4 x 0 México - Copa do Mundo 24/06/1950

Brasil 2 x 0 México - Pan-Americano - 06/04/1952

Brasil 5 x 0 México - Copa do Mundo - 16/06/1954

Brasil 2 x 1 México - Pan-Americano - 08/03/1956

Brasil 2 x 2 México - Pan-Americano - 06/03/1960

Brasil 2 x 0 México - Pan-Americano - 15/03/1960

Brasil 2 x 0 México - Copa do Mundo - 30/05/1962

Brasil 1 x 2 México - amistoso - 10/07/1968

Brasil 1 x 2 México - amistoso - 31/10/1968

Brasil 2 x 1 México - amistoso - 03/11/1968

Brasil 2 x 1 México - amistoso - 30/09/1970

Brasil 1 x 1 México - amistoso - 31/03/1974

Brasil 3 x 0 México - amistoso - 04/06/1976

Brasil 2 x 0 México - amistoso - 08/06/1980

Brasil 0 x 0 México - amistoso - 12/12/1990

Brasil 5 x 0 México - Copa da Amizade - 31/07/1992

Brasil 1 x 1 México - amistoso - 08/08/1993

Brasil 1 x 0 México - amistoso - 16/12/1993

Brasil 4 x 0 México - amistoso - 30/04/1997

Brasil 3 x 2 México - Copa América - 16/06/1997

Brasil 3 x 2 México - Copa das Confederações - 16/12/1997

Brasil 2 x 1 México - Copa América - 03/07/1999

Brasil 2 x 0 México - Copa América - 14/07/1999

Brasil 3 x 4 México - Copa das Confederações - 04/08/1999

Brasil 3 x 3 México - amistoso - 06/03/2001

Brasil 0 x 1 México - Copa América - 12/07/2001

Brasil 0 x 0 México - amistoso - Jalisco - 30/04/2003

Brasil 4 x 0 México - Copa América - 18/07/2004

Brasil 0 x 1 México - Copa das Confederações - 19/06/2005

Brasil 0 x 2 México - Copa América - 27/06/2007

Brasil 3 x 1 México - amistoso - 12/09/2007

Brasil 2 x 1 México - amistoso - 11/10/2011

Brasil 0 x 2 México - amistoso - 03/06/2012