Brasil tem cinco defensores em eleição da seleção ideal da Fifa

ZURIQUE - A Fifa anunciou nesta quarta-feira os nomes dos 20 defensores que são candidatos a integrar a seleção ideal da Fifa, cuja formação será conhecida em 13 de janeiro, quando ocorrerá a premiação da entidade que elegerá o melhor jogador do mundo em 2013. Cinco brasileiros fazem parte desta listagem, que engloba laterais e zagueiros. São eles: Daniel Alves, do Barcelona, David Luiz, do Chelsea, Marcelo, do Real Madrid, Thiago Silva, do Paris Saint-Germain, e Dante, do Bayern de Munique.

O Brasil, por sinal, é o país com o maior número de jogadores de defesa pré-selecionados para concorrer a um lugar nesta seleção. A Espanha e Alemanha, ambos com três defensores indicados cada uma, estão logo atrás dos brasileiros no número de candidatos. Jordi Alba e Gerard Piqué, do Barcelona, e Sergio Ramos, do Real Madrid, são os representantes espanhóis, enquanto os alemães aparecem com Jérôme Boateng e Philipp Lahm, ambos do Bayern de Munique, e Mats Hummels, do Borussia Dortmund nesta briga.

Já a Inglaterra, com Leighton Baines (Everton) e Ashley Cole (Chelsea), e a Sérvia, com Branislav Ivanovic (Chelsea) e Nemanja Vidic (Manchester United), contam com dois jogadores de seus respectivos países nesta disputa de defensores, cujos outros concorrentes são o austríaco David Alaba, do Bayern, o belga Vincent Kompany, do Manchester City, o português Pepe, do Real Madrid, o francês Raphael Varane, também do Real, e o argentino Pablo Zabaleta, do City.

Como fez em outros anos, a Fifa vem soltando aos poucos a lista de candidatos a um lugar na sua seleção ideal. Na última segunda-feira, revelou os cinco goleiros concorrentes ao posto de melhor do mundo em 2013. Já nesta sexta-feira, a entidade irá divulgar a lista de meio-campistas (volantes e meias), antes de exibir o grupo de atacantes concorrentes na próxima segunda. Ao total, serão 55 nomes nesta eleição, sendo que serão escolhidos, além do goleiro e dos quatro defensores, três meio-campistas e três jogadores de ataque.