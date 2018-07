Brasil tem nove candidatos à seleção do ano da FIFpro

A Federação Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol (FifPro) e a Fifa anunciaram nesta quinta-feira a relação de 55 jogadores indicados ao prêmio da seleção do ano. A equipe ideal será revelada no dia 10 de janeiro de 2011, em Zurique, quando será entregue o prêmio Bola de Ouro da Fifa.

A campeã mundial Espanha lidera a lista com dez jogadores indicados, seguida pelos nove do Brasil, oito da Argentina, seis da Inglaterra e quatro da Alemanha. O goleiro Julio Cesar, os laterais Michel Bastos, Daniel Alves, Marcelo e Maicon, os zagueiros Thiago Silva e Lúcio, o meia Kaká e o atacante Ronaldinho Gaúcho são os brasileiros que concorrem ao prêmio.

Além disso, 18 dos 55 jogadores indicados ao prêmio atuam no Campeonato Espanhol, que é seguido pelo Campeonato Inglês, com 17, e pela Itália, com 15. Entre os clubes, Inter de Milão e Real Madrid lideram a relação de candidatos, com nove jogadores, seguidos pelo Barcelona, com oito.

Os 50 mil jogadores profissionais de todo o mundo da FifPro votaram na equipe ideal de 2010, escalando um goleiro, quatro defensores, três meio-campistas e três atacantes. Dessa votação, saiu a lista de 55 indicados ao prêmio. São eles:

Goleiros: Gianluigi Buffon (Itália, Juventus), Iker Casillas (Espanha, Real Madrid), Petr Cech (República Checa, Chelsea), Julio Cesar (Brasil, Inter de Milão), Edwin van der Sar (Holanda, Manchester United).

Defensores: Daniel Alves (Brasil, Barcelona), Gareth Bale (País de Gales, Tottenham), Michel Bastos (Brasil, Lyon), Ashley Cole (Inglaterra, Chelsea), Patrice Evra (França, Manchester United), Rio Ferdinand (Inglaterra, Manchester United), Philipp Lahm (Alemanha, Bayern de Munique), Lúcio (Brasil, Inter de Milão), Maicon (Brasil, Inter de Milão), Marcelo (Brasil, Real Madrid), Alessandro Nesta (Itália, Milan), Pepe (Portugal, Real Madrid), Gerard Piqué (Espanha, Barcelona), Carles Puyol (Espanha, Barcelona), Sergio Ramos (Espanha, Real Madrid), Walter Samuel (Argentina, Inter de Milão), John Terry (Inglaterra, Chelsea), Thiago Silva (Brasil, Milan), Nemanja Vidic (Sérvia, Manchester United), Javier Zanetti (Argentina, Inter de Milão).

Meio-campistas: Esteban Cambiasso (Argentina, Inter de Milão), Michael Essien (Gana, Chelsea), Cesc Fabregas (Espanha, Arsenal), Steven Gerrard (Inglaterra, Liverpool), Andres Iniesta (Espanha, Barcelona), Kaká (Brasil, Real Madrid), Frank Lampard (Inglaterra, Chelsea), Javier Mascherano (Argentina, Barcelona), Thomas Muller (Alemanha, Bayern de Munique), Mesut Ozil (Alemanha, Real Madrid), Andrea Pirlo (Itália, Milan), Bastian Schweinsteiger (Alemanha, Bayern de Munique), Wesley Sneijder (Holanda, Inter de Milão), Xabi Alonso (Espanha, Real Madrid), Xavi (Espanha, Barcelona).

Atacantes: Dimitar Berbatov (Bulgária, Manchester United), Didier Drogba (Costa do Marfim, Chelsea), Samuel Eto?o (Camarões, Inter de Milão), Diego Forlán (Uruguai, Atlético de Madrid), Gonzalo Higuain (Argentina, Real Madrid), Zlatan Ibrahimovic (Suécia, Milan), Lionel Messi (Argentina, Barcelona), Diego Milito (Argentina, Inter de Milão), Arjen Robben (Holanda, Bayern de Munique), Ronaldinho Gaúcho (Brasil, Milan), Cristiano Ronaldo (Portugal, Real Madrid), Wayne Rooney (Inglaterra, Manchester United), Carlos Tevez (Argentina, Manchester City), Fernando Torres (Espanha, Liverpool), David Villa (Espanha, Barcelona).