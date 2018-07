Clássico adiado na Argentina prejudica preparação do Brasil

A preparação da seleção brasileira para a partida contra o Peru, terça-feira, em Salvador, será prejudicada por causa do adiamento para esta sexta-feira, às 22h (horário de Brasília), do jogo entre Argentina e Brasil, pela terceira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. Pela programação original, o Brasil faria três treinos na capital baiana. Agora serão apenas duas atividades.

Os treinamentos em Salvador deverão ser usados para corrigir possíveis falhas observadas pela comissão técnica diante dos argentinos. Na Bahia, o time treinaria sábado, domingo e segunda-feira. O local das atividades ainda não foi divulgado pela CBF, mas são grandes as chances de a seleção treinar no Estádio Pituaçu, do Vitória. O jogo será na Fonte Nova.

De acordo com o coordenador de seleções da CBF, Gilmar Rinaldi, a logística brasileira não será alterada por causa do adiamamento do jogo contra a Argentina. A entidade optou apenas por "empurrar" a programação um dia para frente. Assim, no sábado pela manhã, está previsto para 10h um treino ainda em Buenos Aires na Casa Amarilla, o CT do Boca Juniors. Depois do almoço, às 15h, a delegação embarca em voo fretado para Salvador. O time chegará à Bahia à noite. O primeiro treino em Salvador para o jogo contra o Peru será no domingo, às 17h. Na segunda-feira, a seleção voltará a treinar às 17h.

Nesta sexta-feira, os jogadores repetirão a programação que fizeram para o jogo que foi adiado na quinta-feira. Após manhã e tarde de descanso, o técnico Dunga faz uma preleção às 19h40 (horário de Brasília). A saída para o Estádio Monumental de Núñez será às 20h10. O jogo começa às 22h.

A previsão do Serviço Meteorológico Nacional da Argentina para esta sexta-feira é céu nublado e chuva apenas no período da manhã e no início da tarde. Para a noite, horário do jogo, a expectativa é de tempo seco.