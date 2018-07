Brasil tem quatro candidatos ao time do ano da Uefa

A Uefa divulgou nesta terça-feira a lista dos 40 jogadores que serão escolhidos pelos internautas para compor o seu time de 2015. Com Neymar, Daniel Alves, Thiago Silva e David Luiz, o Brasil tem quatro concorrentes na disputa para integrar a seleção do ano. O lateral-direito do Barcelona e os zagueiros do Paris Saint-Germain estão na categoria 'defensores'.

O Barça é o time com mais indicados ao prêmio, com oito jogadores, seguido pela Juventus, vice-campeã da Liga dos Campeões, e pelo alemão Bayern de Munique, ambos com seis candidatos. Os ingleses Manchester City, Chelsea e Arsenal também estão na briga.

Neymar fará um duelo particular com os companheiros Luis Suárez e Lionel Messi, mas também disputa uma vaga com Cristiano Ronaldo e Gareth Bale, do Real Madrid. Cada torcedor pode selecionar 11 atletas e seu esquema tático preferido entre as cinco opções possíveis (4-4-2, 3-5-2, 3-4-3, 4-3-3 e 5-3-2).

Veja a lista dos 40 indicados ao time do ano:

Goleiros:

Denys Boyko – Dnipro

Buffon – Juventus

Joe Hart – Manchester City

Neuer – Bayern de Munique

Defensores:

Alaba – Bayern de Munique

Boateng – Bayern de Munique

Bonucci – Juventus

Chiellini – Juventus

Godín – Atlético de Madrid

Mascherano – Barcelona

Piqué – Barcelona

Daniel Alves – Barcelona

Sergio Ramos – Real Madrid

Ricardo Rodriguez – Wolfsburg

David Luiz – PSG

Thiago Silva – PSG

Meio-campistas:

Kevin de Bruyne – Manchester City

Hakan Çalhanglou – Leverkusen

Eden Hazard – Chelsea

Iniesta – Barcelona

James Rodriguez – Real Madrid

Yevhen Konoplyanka – Sevilla

Grzegorz Krychowiak – Sevilla

Marchisio – Juventus

Pogba – Juventus

Rakitic – Barcelona

Verratti – PSG

Vidal – Bayern de Munique

Atacantes:

Messi – Barcelona

Neymar – Barcelona

Suárez – Barcelona

Agüero – Manchester City

Alexis Sanchez – Arsenal

Bale – Real Madrid

Cristiano Ronaldo – Real Madrid

Griezmann – Atlético de Madrid

Ibrahimovic – PSG

Lewandowski – Bayern de Munique

Morata – Juventus

Müller – Bayern de Munique