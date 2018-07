Brasil tentará revanche contra Holanda em amistoso ano que vem

O amistoso será realizado no Brasil e, segundo o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, a ideia é organizar o jogo para um das sedes da Copa de 2014. As cidades de Porto Alegre e São Paulo são as favoritas a receber o jogo.

"Não vamos ter vida fácil no ano que vem", disse o técnico da seleção, Mano Menezes, ao se referir a outros amistosos já programados para 2011 contra França e Alemanha.

"Ele não pode esquecer que ano que vem tem Copa América", emendou o presidente da CBF, Ricardo Teixeira. O torneio continental será disputado na Argentina.

O Brasil foi eliminado pela Holanda nas quartas de final da Copa da África do Sul ao ser derrotado por 2 x 1. Os holandeses deram o troco no Brasil que os eliminou nas Copas de 1994 , nos EUA, e, 1998, na França.

O treinador brasileiro admitiu que o clima para o jogo será de revanche para os brasileiros. "Vão querer o troco daquele 2 x 1 a todo custo, é assim que eles vão ver esse jogo, apesar de ser um outro momento, com times diferentes", avaliou o treinador, que assumiu a seleção após a eliminação do Brasil na Copa.

"Será um jogo especial, sem dúvida, com esse apelo todo. Um clássico do futebol mundial. Duas grandes seleções e com grandes jogadores", afirmou Mano.

No ano que vem, ele disse que já espera poder contar com os meias Kaká, do Real Madrid, e Paulo Henrique Ganso, do Santos, que se recuperam de lesões.

