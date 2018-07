Brasil terá apenas duas sedes nas Eliminatórias para a Copa 2018

As Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, torneio que o Brasil começa a disputar no mês de outubro, não serão uma oportunidade para a seleção visitar cidades diferentes, como fez nas edições anteriores ao Mundial de 2014. A Conmebol exige que todos os competidores selecionem uma cidade para mandar suas partidas, e o Brasil será o único a jogar em duas sedes diferentes.

A cidade favorita é o Rio de Janeiro, pela proximidade com a Granja Comary, em Teresópolis (RJ), tradicional local dos treinamentos da seleção. As outras que estão na disputa são São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza e Salvador. A determinação da Conmebol também exige que os estádios escolhidos estejam próximos dos aeroportos internacionais para facilitar o acesso dos torcedores.

Os países mais afetados pela nova determinação são Brasil e Venezuela, que costumam revezar as sedes de suas partidas. Bolívia, Chile, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai jogam sempre em suas respectivas capitais. A Argentina só atuou em duas das oito partidas das Eliminatórias fora da capital Buenos Aires e a Colômbia, por sua vez, costuma jogar em Barranquilla.

A tabela para a próxima edição das Eliminatórias será divulgada no dia 25 de julho em sorteio na cidade russa de São Petersburgo. A América do Sul possui quatro vagas diretas e uma para disputa da repescagem para o Mundial da Rússia.