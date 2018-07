Brasil terá David Luiz e Fernandinho na equipe titular contra o Chile A seleção brasileira terá apenas uma mudança em seu time titular para a partida contra o Chile, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, neste sábado, no estádio do Mineirão, com a entrada de Fernandinho no lugar de Paulinho. O zagueiro David Luiz, que era dúvida, está confirmado.