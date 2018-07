Brasil tropeça e empata na estreia do Mundial Sub-20 A seleção brasileira sub-20 não teve uma boa estreia, nesta sexta-feira, no Mundial da categoria, que está sendo disputado na Colômbia. Na cidade de Barranquilla, os comandados do técnico Ney Franco não apresentaram um bom futebol e apenas empataram com o Egito por 1 a 1, pela rodada de estreia do Grupo E da competição.