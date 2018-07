Brasil vai enfrentar Escócia dia 27 de março em Londres

O jogo será disputado no Emirates Stadium, do Arsenal, informou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em seu site.

A partida contra o rival de menor expressão será uma boa oportunidade para a equipe do técnico Mano Menezes tentar reencontrar as vitórias, após as derrotas por 1 x 0 para a Argentina, em novembro do ano passado, e França, no começo deste mês.

Depois do confronto com os escoceses, o Brasil já tem um jogo confirmado em junho, em casa, contra a Holanda -- que eliminou a seleção brasileira nas quartas de final da Copa do Mundo da África do Sul.

A revanche contra os holandeses será a última partida da equipe antes da estreia na Copa América da Argentina, em julho, de acordo com o calendário oficial da Fifa.