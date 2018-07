Brasil vai enfrentar Espanha, Níger e Coreia do Norte no Mundial Sub-17

A Fifa realizou nesta sexta-feira, em Mumbai, os sorteios dos grupos da edição deste ano do Mundial Sub-17 e apontou os primeiros adversários da seleção brasileira na competição. A equipe é a cabeça de chave do Grupo D e terá as seleções da Espanha, do Níger e da Coreia do Norte como suas adversárias.

A seleção brasileira se classificou para o Mundial após conquistar o título do Sul-Americano Sub-17, no Chile, em março. Agora, tentará encerrar um jejum na competição que vem desde 2003. Ainda assim, a equipe é a segunda maior vencedora, atrás da Nigéria, do Mundial Sub-17, com três conquistas - os outros títulos foram assegurados em 1997 e 1999.

Teoricamente o principal adversário do Brasil na fase de grupos do torneio, a Espanha se classificou para o Mundial após conquistar neste ano o título do Campeonato Europeu Sub-17. O Níger fará a sua estreia no torneio após ser o quarto colocado no Africano Sub-17. Já a Coreia do Norte obteve a vaga com o quarto lugar no Asiático Sub-16 do ano passado.

O sorteio foi realizado com a participação dos ex-jogadores Kanu e Cambiasso. E a tabela também já está determinada, sendo que a partida de estreia do Brasil será disputada em 7 de outubro, diante da Espanha, em Kochi. No dia 10, também em Kochi, a equipe vai encarar a Coreia do Norte. E a participação na primeira fase vai ser encerrada em 13 de outubro, em Margao, diante do Níger.

A decisão do Mundial Sub-17 está agendada para 28 de outubro, em Calcutá. Confira como ficaram os grupos do torneio:

Grupo A: Índia, Estados Unidos, Colômbia e Gana.

Grupo B: Paraguai, Mali, Nova Zelândia e Turquia.

Grupo C: Irã, Guiné, Alemanha e Costa Rica.

Grupo D: Brasil, Espanha, Níger e Coreia do Norte.

Grupo E: Honduras, Japão, Nova Caledônia e França.

Grupo F: Iraque, México, Chile e Inglaterra.