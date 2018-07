Brasil tem apagão no primeiro tempo, para na Bélgica e é eliminado da Copa

Projeto hexa adiado. Mais uma vez. A seleção brasileira acabou prejudicada por um mau primeiro tempo e superada pela eficiência de Bélgica nesta sexta-feira, em Kazan. A derrota por 2 a 1 pelas quartas de final da Copa do Mundo da Rússia encerra o sonho de título e acaba com a expectativa de uma população que quatro anos anos depois da traumática derrota por 7 a 1 para a Alemanha, voltava a acreditar em uma conquista.

Se em 2014 o Brasil pagou por uma pane diante doa alemães, desta vez foi punido por um primeiro tempo de falhas na marcação e contra-ataques perigosos. A badalada seleção da Bélgica fez um jogo inteligente e mostrou o quanto desta vez está mais preparada. A equipe depois de 32 anos está de volta à semifinal de uma Copa e em grande estilo, ao impor ao técnico Tite a primeira derrota em jogos oficiais.

A Bélgica ofereceu de uma vez só dificuldades jamais enfrentadas pela seleção na era Tite. Além de criar ao Brasil uma inédita desvantagem de dois gols no primeiro tempo, a equipe europeia conseguiu desfrutar de uma marcação enfraquecida pela ausência de Casemiro, suspenso. De Bruyne e Hazard tinham grande liberdade para armar jogadas, em especial contra-ataques. Nenhum adversário teve tanto espaço assim contra o Brasil nos últimos anos.

O JOGO

O começo da partida pareceu promissor para o Brasil. Com sete minutos, o time acertou a trave com Thiago Silva e logo depois, conseguiu uma sequência de ataques perigosos. O jogo parecia favorável até os belgas chegarem ao gol aos 13, quando em um escanteio Fernandinho fez contra. A partir disso os Diabos Vermelhos conseguiram preparar a armadilha perfeita.

Armada no 3-4-3, a Bélgica se defendia em uma linha de quatro defensores com o recuo de Meunier, posicionado exatamente para marcar o colega de Paris Saint-Germain, Neymar. Fellaini também encostou no setor para reforçar o cuidado. A seleção se via muito bem marcada e até conseguia criar boas chances de gol, mas se não conseguia finalizar, levava contra-ataques perigosos.

Em uma dessas jogadas, aos 30 minutos, os belgas ampliaram. Marcelo ficou com dois adversários na sua frente - um deles o atacante Lukaku, que puxava os contra-ataques, e sem ter muito a fazer, viu De Bruyne conduzir e chutar cruzado no canto de Alisson. O Brasil se viu em uma quartas de final de Copa em um panorama desastrosamente inédito na era Tite: a então melhor defesa da Copa dava espaços, o ataque não conseguia marcar e a derrota parcial desafiava o equilíbrio emocional.

O intervalo exigiu atitute. Tite tirou Willian para colocar Firmino e tentar empurrar os adversários. Teve reclamação de dois pênaltis, chutes perigosos e mais contra-ataque belga. Hazard quase fez o terceiro. Ao Brasil, não restava mais alternativa a não se arriscar mais conforme o tempo passava. A seleção colocou Douglas Costa em campo e tentou não esmorecer, embora o tempo fosse um cruel inimigo.

A Bélgica se armou em uma linha defensiva de cinco jogadores no segundo tempo. Atravessar a barreira era difícil. Então, foi preciso arriscar o modo menos óbvio, pelo alto. Coutinho ergueu para Renato Augusto desviar de cabeça e diminuir, aos 31 minutos da segunda etapa. Era um respiro e tanto para quem quase já perdia o fôlego por tanto atacar e não ver resultado.

O prejuízo tinha caído pela metade. Precisava resolver o restante para buscar a prorrogação. O Brasil quase empatou com Renato Augusto, Firmino, Coutinho e Neymar, que obrigou o goleiro Courtois a um milagre nos acréscimos. No entanto, faltou tempo e um pouco mais de pontaria para conseguir empatar o jogo e levar a decisão para a prorrogação. A Bélgica passa e enfrenta a França na semifinal.

Não houve o abatimento de 2014, a fraqueza emocional de 2010 ou a passividade de 2006. O Brasil saiu da Copa brigando muito e de cabeça erguida. Pena que volta para casa, mais uma vez, de mãos vazias.

FICHA TÉCNICA:

BRASIL 1 X 2 BÉLGICA

BRASIL: Alisson; Fagner, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Fernandinho, Paulinho (Renato Augusto) e Philippe Coutinho; Willian (Firmino), Neymar e Gabriel Jesus (Douglas Costa). Técnico: Tite.

BÉLGICA: Courtois; Alderweireld, Kompany e Vertonghen; Meunier, Witsel, Fellaini e Chadli (Vermaelen); De Bruyne, Hazard e Lukaku (Tielemans). Técnico: Roberto Martinez.

GOLS - Fernandinho (contra), aos 13, e De Bruyne, aos 30 minutos do primeiro tempo. Renato Augusto, aos 31 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO: Milorad Mazic (Sérvia).

CARTÕES AMARELOS: Alderweireld, Meunier, Fernandinho e Fagner.

PÚBLICO: 42.873 torcedores.

LOCAL: Arena Kazan, em Kazan.