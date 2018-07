Brasil pega Argentina pelas Eliminatórias no palco dos '7 a 1'

A CBF anunciou no fim da tarde desta quinta-feira que o clássico da seleção brasileira com a Argentina, válido pela 11ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, será realizado no Mineirão. A partida em Belo Horizonte será em novembro, provavelmente no dia 11. O confronto será a penúltima partida da seleção na temporada. Após o jogo com a Argentina, o Brasil viaja para enfrentar o Peru, algoz da seleção na Copa América do Centenário e equipe que decretou a queda do técnico Dunga.

Antes disso, a seleção terá quatro jogos pelas Eliminatórias. O primeiro compromisso será em 2 de setembro, diante do Equador, fora de casa. O jogo marcará a estreia do técnico Tite. Quatro dias depois, o Brasil joga com a Colômbia em Manaus.

Em outubro, o Brasil volta a jogar em casa diante da Bolívia, na Arena das Dunas, em Natal. O calendário ainda reserva um confronto com a Venezuela, no país vizinho.