Brasil supera a Espanha e avança à segunda fase no Mundial Feminino

A seleção brasileira sofreu, mas derrotou a Espanha por 1 a 0 neste sábado em Montreal e garantiu a vaga para a segunda fase do Mundial Feminino de Futebol, disputado no Canadá. O gol da partida foi de Andressa Alves, principal destaque do time.

O resultado mantém o Brasil na liderança do Grupo E, com seis pontos. O time verde-amarelo já havia vencido na estreia a Coreia do Sul por 2 a 0. O próximo e último confronto da primeira fase será contra a Costa Rica, na quarta-feira, em Moncton.

A seleção brasileira encontrou muitas dificuldades para garantir os três pontos. Com uma adversária de estilo semelhante, Marta e companhia sofreram para se livrar da marcação sob pressão da Espanha.

Em um jogo muito equilibrado, o gol saiu graças à insistência de Andressa Alves. Aos 44 minutos, ela recebeu lançamento, venceu a disputa com a adversária e tocou muito fraco na saída da goleira. A zagueira adversária correu e, de carrinho, evitou o gol. A atacante brasileira, no entanto, aproveitou a sobra e mandou para a rede.

O Brasil foi superior no segundo tempo, mas quase cedeu o empate nos instantes finais, aos 46 minutos, quando Paredes acertou a trave. Assim, a seleção, mesmo com esse susto, venceu seu segundo jogo no Mundial.

Também neste sábado houve dois jogos válidos pelo Grupo F. A Colômbia derrotou a França por 2 a 0, com gols de Lady Andrade e Catalina Usme. E a Inglaterra venceu o México por 2 a 1, com gols de Francesca Kirby e Karen Carney. Fabiola Ibarra descontou. Os resultados deixaram a chave embolada. A Colômbia lidera com quatro pontos, seguida pela Inglaterra e França, ambas com três, e o México na lanterna, com um.